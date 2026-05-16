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Libertad provisional y presentarse ante el juez dos veces al mes: la petición de la Fiscalía para el conductor que atropelló a un motorista en Gijón

El detenido se había dado a la fuga tras provocar el atropello con un camión robado en el entorno de la estación de Sanz Crespo

Una vista de la avenida de Los Campones.

Una vista de la avenida de Los Campones. / Pablo Solares

R. Valle

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado a la plaza nº1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gijón la puesta en libertad provisional, con la obligación de comparecer judicialmente los días 1 y 15 de cada mes, del conductor detenido por el atropello a un motorista en la avenida de Los Campones (Tremañes) tras la sustracción de un vehículo.

La petición del Ministerio Fiscal busca garantizar la presencia del detenido a lo largo de la instrucción del procedimiento y en tanto en cuanto se recibe la parte del atestado que aún falta por incorporar a la causa. La postura de la Fiscalía puede modificarse una vez se disponga de la totalidad de los datos y se pueda calibrar la relevancia penal de la conducta del presunto autor de los hechos, que se acogió a su derecho a no declarar ante el juez y el fiscal de guardia.

Agentes de la Policía Local fueron quienes detuvieron el jueves pasado al hombre que robó un camión en el entorno de la estación de Sanz Crespo y luego arrolló a un motorista en la avenida de Los Campones. El sujeto se había dado a la fuga, pero lo localizaron los policías horas más tarde en el entorno de la estación.

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Según explicaron fuentes municipales, el hombre había aprovechado un despiste de una compañía de alquiler de vehículos en el entorno de la estación de Sanz Crespo para robar un pequeño camión que tenía las llaves puestas. Se subió y salió huyendo con rapidez. Llegó hasta la avenida de Los Campones, donde tras realizar una maniobra irregular, acabó arrollando a un motorista que quedó atrapado bajo el propio camión.

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