Hablan en Gijón los pasajeros del crucero afectado por un brote de gastroenteritis: "Son cosas que pasan; se ha exagerado todo"

Una fina lluvia y una expectación mediática a la que se han tenido que acostumbrar en los últimos días recibieron este domingo en Gijón a los pasajeros del crucero "Ambition", afectado por un aparente brote de norovirus. Tras atracar en el Puerto de El Musel, cientos de viajeros se decantaron por visitar la ciudad. Se bajaron en el entorno del Museo del Ferrocarril. Querían disfrutar de su estancia en Gijón antes de partir por la tarde hacia su próximo destino. Y, sobre todo, rebajar la alarma social. "La situación se ha manejado bien; son cosas que pasan", comentaron los cruceristas que no sufren síntomas y que, por tanto, tenían permitido salir del buque.

"Somos de Liverpool; no le tenemos miedo a nada", bromeaba Kevin Kay mientras observaba con atención una reliquia ferroviaria en el Museo del Ferrocarril junto a su mujer Susan. "Nos mantienen informados en todo momento y hay muchas medidas de higiene", subrayó esta última. "Hemos estado en cruceros antes pero nunca ha habido problemas como este", recalcó la británica. El matrimonio coincidía en que el revuelo generado a partir de este brote "se ha exagerado".

Muchos turistas, de hecho, declinaron realizar declaraciones. Algunos se limitaban a decir que "estamos bien". Más se explayó el irlandés Jerome Hedley. "Cuando se canceló la escala en Ferrol todo el mundo se preguntaba qué ocurría", aseguró Hedley, que también encomió la labor de la tripulación. "Está haciendo todo lo que puede para que sea lo más fácil para nosotros", manifestó el viajero, que resaltó que la gente afectada por el brote "se está recuperando" y que la precaución ha sido modélica. "Ha habido pasajeros que no querían salir de sus habitaciones aunque no tuviesen nada; creo que lo que sucedió con el hantavirus aún está en la cabeza", explicó Jerome Hedley junto a la playa de Poniente. Era su primera vez en Gijón.

Por lo general, los pasajeros dieron cierta normalidad a la coyuntura. El virus en cuestión causa gastroenteritis y ha afectado a decenas de viajeros en las últimas fechas. "Están siendo unas vacaciones algo diferentes, pero nos mantienen actualizados de la situación y estamos siguiendo los consejos de higiene", prosiguió Jerome Hedley. "Nos lavamos las manos frecuentemente; para mí todo va de cómo ha manejado la situación la tripulación y lo ha hecho de manera muy profesional", proclamó otra crucerista.

Los ingleses John y June Welsh no perdían el humor. "¡No somos contagiosos, no os preocupéis!", bromeaban. Ambos asimismo elogiaban la labor de los profesionales a bordo. "No hay quejas; estas son cosas que pasan", sostuvo John Welsh. Su mujer le quitaba hierro a la problemática. "Hay muchísimos pasajeros en el barco y muy pocos se pusieron enfermos", aseveró June Welsh, que sí admitió cierta "preocupación" inicial. "Estos virus son comunes en un crucero", agregó John Welsh, antes de subir de nuevo al autobús. Bilbao es el siguiente destino del "Ambition".