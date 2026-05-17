Inquietud vecinal ante la parálisis de Ecojove, el plan de vivienda en la zona oeste que nunca llegó a nacer: "Que expliquen qué pasa"

Un proyecto estancado y guardado en un cajón, sin visos de avances, cruces de declaraciones entre Ayuntamiento y Principado y, de fondo, una latente preocupación vecinal ante la parálisis. El incierto devenir que le espera al plan de Ecojove —que comenzó a gestarse allá por 2008 para desarrollar unos 1.900 pisos protegidos— inquieta a los residentes del entorno, que, ante todo, desean saber en qué punto está la situación. "Se están tirando la pelota uno al otro pero sin dar explicaciones de lo que está pasando en esta zona", sostienen.

Hace unos días, la Alcaldesa, Carmen Moriyón, proponía al gobierno autonómico reformular Ecojove, redimensionándolo para pasar de esas casi 2.000 viviendas contempladas a 300 de carácter protegido. "El proyecto decía que habría pisos de muchas alturas y lo vemos ilógico; lo ideal sería que ese solar se mantuviese rural, con viviendas unifamiliares, o parque y zona verde", declara Juan Torrontegui, tesorero de la asociación "San Martín" de Veriña.

Desde la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que encabeza Ovidio Zapico (IU) apuntan que la no ejecución de un vial de Jove quita sentido a Ecojove tal y como estaba diseñado. En 2024, el Principado anunciaba la intención de "repensar" el plan destinado a un espacio de 253.800 metros y que la crisis inmobiliaria transformó en papel mojado.

"Por supuesto que hay que hacer vivienda, pero con un control; si ahora queremos castigar menos al oeste, ¿por qué no hacer un pulmón verde?", reflexiona María Jesús Fernández, vecina de Veriña, que aboga por "relanzar" esta parte de Gijón con iniciativas que huyan de una industria que tantos quebraderos de cabeza da a los residentes en materia de contaminación.

Por la izquierda, Juan Torrontegui, Jesús Souto y María Jesús Fernández, en la carretera de Avilés, con un antiguo folleto publicitario de Ecojove. | MIKI LÓPEZ

María Jesús Fernández echa un vistazo a un viejo folleto publicitario de Ecojove. Lo hace frente al lugar que en su día fue sede de las oficinas del ambicioso proyecto, ya derribadas. Maleza y basura se acumulan en un punto que contrasta casi paradójicamente con la imponente torre Horizon que se eleva frente a él, en la carretera de Avilés. "Había constructoras muy potentes, pero yo creo que hicieron números y no les compensaba la urbanización y la construcción", proclama Fernández.

"Lo primero es que hay que dejar de llamar a esto Ecojove", afirma, contundente, José Luis Rodríguez Peón, vecino de Jove y responsable del área de Medio Ambiente en la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV). Este ve desproporcionado el planteamiento original de edificar más de 1.900 viviendas, también por la cantidad de personas que comportaría. "Si ya tenemos problemas con la sanidad y las listas de espera...", manifiesta Rodríguez Peón, que reivindica comunicación por parte de las administraciones y resalta que no existe una oposición frontal a hacer casas. "Deben explicar qué desarrollo va a haber", incide.

Por contextualizar, en 2010, Principado, Ayuntamiento y la sociedad Áreas Residenciales Concertadas (Arcon) firmaron un convenio para impulsar Ecojove. El acuerdo ofrecía soporte a la reclasificación de un suelo que era no urbanizable en base a la aplicación de una nueva figura legal que lo permitía si era para promoción de vivienda protegida. En 2011 llegaron y la aprobación definitiva del proyecto de urbanización y del plan especial. La propuesta pasaba por pisos en bloques de entre cuatro y nueve plantas, un solar de uso comunitario, prioridad a espacios peatonales, zonas verdes... Ese "ecobarrio", incluso, sumaba varios equipamientos como campos de fútbol, un centro residencial para mayores y una escuela infantil. Y todo eso ha quedado en agua de borrajas.

Las obras ni siquiera llegaron a arrancar por dificultades financieras de la promotora, que empezaron en 2012 y obligaron a esta a pedir una primera prórroga de los plazos para cumplir con lo estipulado. La cosa fue de mal en peor cuando, tiempo después, no lograron financiación de los bancos y la Sareb —el denominado banco malo— acabó haciéndose con el suelo al ejecutar los préstamos impagados. Luego Arcon vio esfumarse su plan al recibir el rechazo de las administraciones a una modificación que pretendía para el convenio, el cual expiró en 2023, poniendo el último clavo en el ataúd de Ecojove.

"Hay que ver qué tipo de edificación nos pondrían", recalca María Jesús Fernández, que ve natural que, por la expansión que atraviesa la ciudad, sean necesarias más viviendas. En lo que coinciden los vecinos es en que, se haga lo que se haga, deben ser partícipes y conocedores del desarrollo. En ese sentido, lamentan este reciente cruce de reproches entre el gobierno local y el autonómico. "Si interesase, seguro que alcanzarían un acuerdo", declara José Luis Rodríguez Peón, que insta a, antes de planificar cualquier proyecto que implique construir vivienda, mejorar las condiciones de vida de los residentes. Y agrega que habría que "repartir" las viviendas públicas que se deseen hacer, que no todas se ubiquen en el oeste. "No estamos en contra de la vivienda social; pero si nos ponemos el traje de solidarios, que lo seamos todos", subraya Ángel Villabrille, vecino de Veriña, para afea el "estancamiento" en el que está sumida la iniciativa. Hubo que "rematar" varias veces el proyecto de Ecojove. Que el primigenio fuese fallido no implicó que ese amplio suelo dejase de interesar a los constructores. De hecho, a principios de 2024, poco antes de la decisión del Principado de volver a pensar el futuro del plan, la promotora cántabra Tecniobras —que tenía un acuerdo con la Sareb— planteó retomar la operación con la ejecución de las viviendas en trece fases. La propuesta no fructificó.

María Jesús Fernández lo resume todo con una frase lapidaria. "Sobre todo es una cuestión de voluntad", asegura Fernández, que echa en falta, eso sí, más parques en la zona de Veriña para dar servicio a la ciudadanía y, en particular, a las nuevas generaciones. En el último Pleno municipal, Carmen Moriyón aludió directamente a la situación de Ecojove. "¿Qué 1.900 (viviendas) es una locura? Pues nos lo replanteamos. ¿No podemos sentarnos las dos administraciones y plantear una fase de 300 viviendas? No creo que sea algo tan descabellado. Aquí de lo que se trata es de sumar esfuerzos", sentenció la regidora. "No se trata de hacer vivienda, sino de cómo se va a desarrollar la zona; aquí hay problemas de tráfico, contaminación, etc.", recalca José Luis Rodríguez Peón, que deja clara la postura vecinal. "¿Cómo vamos a ir en contra de la vivienda? Somos trabajadores", subraya.

Volviendo a esa reconfiguración que ponía sobre la mesa Moriyón, la forista recordó que hay constructores interesados en la iniciativa. El Ayuntamiento mantendría su compromiso de urbanizar el terreno y de buscar todas las mejoras posibles para los accesos. Desde las promotores que en un inicio lanzaron el plan aseveraron que, técnicamente, es posible reactivar Ecojove. Que la pelota está más en el tejado institucional, como también así lo piensan los vecinos del entorno, escépticos con que el proyecto, que ha pasado por tantas dificultades, pueda prosperar. Sí quieren, a toda costa, que el desarrollo no sea una decisión unilateral, que se cuente con ellos.