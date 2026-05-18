La Calzada reimpulsa su lucha contra el paso de camiones y prepara su acampada en Gijón

La lucha de La Calzada contra el paso de camiones por el corazón del barrio se intensificará en breve desde dos frentes: los despachos y la calle. Al tiempo que se trabaja en la recopilación de la documentación que acompañará la denuncia que, de manera compartida con la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), presentará la asociación "Alfonso Camín" ante el Defensor del Pueblo, los vecinos están inmersos en la organización del operativo técnico que dé sustento a la acampada de protesta que van a llevar a cabo en los primeros días de junio.

Una réplica de la que tuvo lugar hace tres décadas pidiendo entonces el vial de Jove soterrado. Ahora lo que se pide es una alternativa a esa fallida infraestructura que permita dar a El Musel unos accesos que no conlleven el paso de camiones por el casco urbano. Una petición que lleva desde hace meses dando sustento a una serie de protestas en la calle, desde concentraciones en Cuatro Caminos a marchas reivindicativas desde La Calzada a la plaza Mayor.

Entrega a los vecinos de los datos que presentó Moriyón

En lo que tiene que ver con la denuncia ante el Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento ya les ha hecho entrega a los vecinos de toda la documentación que los servicios municipales prepararon para acompañar la queja que llevó la propia Alcaldesa, Carmen Moriyón, ante el organismo que encabeza Ángel Gabilondo. Una queja que no fue aceptada por, precisamente, haber sido presentada por la Regidora. En su contestación, el Defensor del Pueblo le recordó al Ayuntamiento que no podía admitir una queja de una administración contra la acción de otra –en este caso contra la inacción del Ministerio de Transportes de Óscar Puente– pero sí la que pudiera presentar por el mismo asunto cualquier vecino.

El Ayuntamiento llevó al Defensor del Pueblo copia de todas las cartas enviadas, y no contestadas, al Ministerio de Transportes. También un informe de la Secretaría General con un repaso al proyecto del vial de Jove en todas sus etapas y una recopilación de informes medioambientales con datos sobre los niveles de contaminación en la zona y su incidencia en la salud de los vecinos.

Una protesta que se repite tres décadas después

A esa documentación sumarán su propio recopilatorio histórico los vecinos del barrio, que quieren poner el acento de su reivindicación en el tema de la salud, explica el presidente vecinal de La Calzada, Carlos Arias. "En la salud y en la dignidad porque estamos hablando de un asunto de justicia tras más de treinta años de lucha", sentencia.

La protesta vecinal será compartida por la entidad vecinal del barrio y por la FAV. La primera centrando el problema que el paso de camiones genera de manera directa en el territorio que representan y la segunda dando un enfoque más global a la reivindicación considerándolo un problema que afecta a toda la ciudad.

Al tiempo que se ultima esta queja desde la asociación vecinal se están recogiendo tiendas de campaña para poder apoyar a quienes acampen entre el 6 y el 8 de junio en los jardines de Lázaro Cárdenas, junto a esa avenida Príncipe de Asturias por la que pasan los camiones de ida o vuelta al Musel y en la que ya hubo una acampada reivindicativa en 1995. "Hace 31 años acampamos aquí. Nos prometieron una solución y nos fallaron. Ahora, volvemos a acampar porque tres décadas esperando lo mismo no es paciencia: es abandono", es el mensaje de la asociación "Alfonso Camín".