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Dos detenidos en Gijón tras una reyerta en un pub de La Calzada

La pelea se saldó con varios heridos por cortes de botellas rotas y motivó la intervención de la Policía Nacional

Comisaría de la Policía Nacional.

Comisaría de la Policía Nacional. / Juan Plaza

S. F. Lombardía

Una reyerta en un pub de La Calzada, en la calle Oriental, se saldó en la madrugada del sábado con dos hombres detenidos. Los implicados presentaban varios cortes fruto de la pelea y fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional, que acudieron al negocio hostelero tras ser alertados por los vecinos. Las heridas no parecían revestir mayor gravedad y se sospecha que fueron provocadas por botellas de vidrio rotas.

Los agentes realizaron su intervención a en torno a la una de la madrugada y, según cuentan los vecinos, la pelea se pudo producir entre dos varones que empezaron a discutir en el bar implicado y que se encontraban en un estado evidente de embriaguez. Al parecer, estas dos personas se enfrentaron primero en el interior del establecimiento y continuaron pegándose después en su exterior, provocándose mutuamente varias heridas, y el jaleo provocado en la calle motivó que los vecinos alertasen a las autoridades.

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La Policía Nacional, a su llegada, disolvió la discusión y arrestó a los dos implicados, que para entonces presentaban "varias heridas", en general cortes superficiales. Los vecinos de la zona señalan que los implicados podrían ser de nacionalidad rusa, y que tiempo antes de iniciarse la pelea ya parecían estar bastante ebrios. También que cuando la pelea se trasladó al exterior los dos hombres cayeron sobre las mesas de la terraza, lo que podría explicar en parte las heridas por cortes.

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