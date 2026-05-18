Gracias por estar ahí

Hoy esta columna es para ti, donante de sangre, a quien agradecer tanta vida compartida. A ti, que tal vez nunca conozcas el nombre de las personas a las que ayudaste ni en qué lugares siguen latiendo sus corazones. A ti, que encontraste un momento entre el trabajo, la familia, el cansancio o las preocupaciones para detener el reloj y sentarte unos minutos y ofrecer algo que nadie puede fabricar. A ti, que convertiste la solidaridad en una costumbre silenciosa, sin esperar aplausos ni reconocimientos.

Donar sangre es un acto sencillo, casi íntimo, que viaja de un brazo a otro como una forma profunda de cuidar la vida. Asturias necesita cada día cerca de 200 bolsas de sangre para cirugías, tratamientos, partos, accidentes o emergencias, pero los donantes “habituales” son todavía pocos y el tiempo avanza también para quienes durante décadas acudieron fielmente a cada llamada. Ahora es imprescindible que nuevas generaciones comprendan que donar sangre también es una forma de compromiso con la comunidad y que este gesto sigue siendo una de las acciones más profundamente humanas que existen.

Desde estas líneas recordar que la solidaridad también se aprende. Muchas personas recuerdan haber acompañado de niñas y niños a sus familias, madres, padres o abuelos a donar sangre con la misma naturalidad con la que se enseñan las cosas importantes de la vida. En esa memoria sencilla habita una verdad poderosa: cuidar de los demás no requiere grandes discursos; a veces basta con tender el brazo. Tal vez el verdadero latido de una sociedad se encuentre precisamente ahí: en quienes, sin hacer ruido y lejos de los focos, siguen eligiendo cada día cuidar la vida de los demás.

En ese latido colectivo destacan la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón, presente en concejos como Gozón, Carreño, Gijón, Villaviciosa, Colunga y Caravia, que este domingo celebró su 51 Asamblea General; el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y ayuntamientos como el de nuestra ciudad, Gijón, que este año volvió a convertir su Salón de Recepciones en un gran punto de donación durante el III Maratón de Sangre, acercando la solidaridad al corazón de la ciudad.

Destacar el compromiso de los centros educativos que incluyen en el currículo escolar proyectos de sensibilización social sobre la donación de sangre ejerciendo, desde las aulas, ciudadanía, empatía y responsabilidad compartida. Y es que la educación no solo transmite conocimientos; también construye conciencia colectiva.

Porque detrás de cada donación existe una red invisible de personas que sostienen hospitales, tratamientos y futuro. Gracias por estar ahí.