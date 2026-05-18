La regeneración de la zona oeste de Gijón aviva los precios de la vivienda: hasta 700.000 euros por un piso

Aunque el foco del problema parezca fijado en Cimavilla y La Arena, recién declaradas zonas de mercado residencial tensionado, la escasez de oferta y los precios disparados de la vivienda no son un mal ajeno al resto de la ciudad. Y más en concreto a la zona oeste, donde el atractivo que los pisos con vistas a las playas de Poniente y El Arbeyal tienen para quienes buscan una segunda residencia, un hogar de vacaciones o el lugar donde jubilarse y el impacto de proyectos de regeneración urbana como Naval Azul ayuda a que los precios no paren de subir.

Así que en los portales inmobiliarios no son pocas las propuestas que se pueden ver de venta de pisos que están por encima del medio millón de euros y algunas que, incluso, rozan los 700.000 euros. Precios alejados de lo que se puede esperar en barrios que tienen la consideración de obreros. En este contexto, el Ayuntamiento de Gijón y la Consejería de Vivienda se han enzarzado en la posibilidad, o no, de recuperar el proyecto de Ecojove, que hace casi dos décadas planteaba construir 1.900 viviendas protegidas. La Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, propuso en el último Pleno ponerse de acuerdo para reactivar el plan con una primera fase de 300 pisos.

Los informes estadísticos fijan en 2.096 euros el precio medio por metro cuadrado de la vivienda en venta en la zona oeste de Gijón. Media del territorio, porque, si se analiza por barrios, en La Calzada baja a 1.942 euros, en el entorno de Jove y Veriña se queda en 2.028 y en El Natahoyo –donde mayor es la transformación urbana ahora mismo– sube a 2.458 euros. Pero, en todo caso, ese precio medio de 2.096 euros del pasado abril supone una subida del 18,5% sobre el abril del año pasado: dos puntos por encima de la subida en el global de la ciudad.

El cambio de El Natahoyo

Los incrementos más importantes de las viviendas en venta en el Oeste se han detectado en los últimos tres años, pero lo cierto es que esa tendencia al alza arrancó entre 2021 y 2022. Un ejemplo claro de esa realidad se puede ver en las promociones que la firma Culmia está realizando en el paseo del Arbeyal. En sus inicios, hace cuatro años un piso de dos dormitorios se ofertaba por unos 200.000 euros. En la que ahora se está construyendo, la cuarta y última, un piso con esos mismos dormitorios ronda los 350.000 euros: casi el doble. Si se quieren tres dormitorios hay que pensar en un desembolso de más de 450.000 euros. ¿Sus claves? Vistas al mar, amplias terrazas, la cercanía de un equipamiento deportivo singular como el club Santa Olaya... En ese mismo entorno del Arbeyal, también se ofrecen viviendas por 575.000 euros.

Eso no es lo más caro que se puede encontrar en la zona oeste. Si la mirada se gira hacia la playa de Poniente y el nuevo paseo de Naval Azul y se busca piso, no precisamente de obra nueva, se puede encontrar una opción por 699.995 euros para una vivienda de 127 metros cuadrados y tres habitaciones que tiene como grandes lujos una terraza que rodea toda la vivienda y vistas al mar.

El tirón de Naval Azul se ha dejado sentir en El Natahoyo en forma de un nuevo paseo marítimo, pero también con la apertura de nuevos comercios y el desarrollo de operaciones residenciales que llevaban años paralizadas. Cada vez se ven más grúas en la avenida de Galicia y su entorno, pero con ellas llegan también viviendas de dos dormitorios que cuestan más de 400.000 euros con vistas a Travesía del Mar. Y si uno se aparta un poco de Naval hay promociones en construcción donde un estudio de 41 metros cuadrados son 160.000 euros y un piso de 69 se pone en 245.000.

¿Donde está lo barato? Pues entre las poco más de 200 viviendas en venta que se pueden recopilar en portales inmobiliarios en la parte baja hay una docena de ofertas por debajo de los 150.000 euros en viviendas de segunda mano y edificios sin ascensor.