Los vecinos de Moreda y Jove estrenan los primeros puntos limpios de proximidad de Gijón

La plaza de la Habana en Moreda, el entorno de la sede vecinal de Jove, y la avenida de la Pecuaria –en el ámbito de ampliación del Parque Científico y Tecnológico– son las ubicaciones elegidas por la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) y Cogersa para colocar los tres primeros puntos limpios de proximidad de la ciudad. Se trata de acercar a los vecinos un lugar donde poder depositar residuos domésticos que no tienen cabida en los contenedores de basura ordinaria o de reciclaje y evitar desplazamiento hasta los grandes puntos limpios que hay en Tremañes, Roces, Somió y La Calzada. Este es el arranque de un proyecto sobre el que, hace meses, hubo alguna experiencia piloto.

Estos nuevos minipuntos limpios sirven para depositar pequeños electrodomésticos, aparatos de telefonía e informática, aceite vegetal usado de cocina, pilas y baterías, discos compactos, cápsulas de café de plástico y de metal, bombillas de bajo consumo, tubos fluorescentes, lámparas LED y de descarga, aerosoles, tóneres y cartuchos de tinta, radiografías y ropa y calzado.

El punto limpio de proximidad instalado en Jove. / Lne

El resto de grandes restos seguirán siendo recogidos en los puntos limpios actuales o en los servicios especiales que tiene Emulsa, por ejemplo para la recogida de los muebles. Puntos sobre los que Ayuntamiento y Cogersa están negociando un cambio de gestión que, en algunos casos, incluirá un cambio de ubicación. Un proceso para el que aún faltan meses.

Dentro del plan Residuos Cero

Estos nuevos puntos de proximidad que se estrenan en Moreda, Jove y Cabueñes conforman una de las medidas del Plan Municipal Residuos Cero, que busca incrementar en Gijón la tasa de recogida separada de residuos.

El plan incluye, entre otras, medidas la puesta en marcha de un punto de compostaje comunitario de La Camocha, la ampliación de la recogida separada de materia orgánica en el centro urbano mediante la adaptación de contenedores soterrados y la extensión del servicio de recogida domiciliaria de restos de poda y siega.