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Un conductor herido leve en Gijón tras chocar contra una furgoneta estacionada

El hombre tuvo que ser trasladado al hospital debido al accidente

Vehículos implicados en la colisión.

Vehículos implicados en la colisión. / Santoveña

Carlos Tamargo

Un vehículo en marcha ha chocado este mediodía en la avenida Príncipe de Asturias contra una furgoneta que se encontraba estacionada y sin ocupante. El conductor del turismo tuvo que ser atendido por los sanitarios y trasladado con heridas leves al hospital por el golpe. La Policía Local se hecho cargo de las diligencias previas para conocer los detalles de este accidente en el que no habría más vehículos implicados.

El golpe se produjo a la altura del cruce de la avenida Príncipe de Asturias con la calle Guatemala, donde el turismo, un Peugot verde, sufrió grandes daños en el lado del copiloto. Así mismo también resultó muy dañada por el lado derecho la furgoneta que se encontraba aparcada en la calle. El coche tuvo que se retirado y enviado al depósito.

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