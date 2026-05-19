Julio Verne y el "cole de sus sueños" llevan a escolares del Santa Olaya hasta la final de unos premios nacionales de radio escolar
El proyecto del colegio de El Natahoyo es uno de los doce finalistas en una competición a la que se presentaron 90 candidaturas
El proyecto “El cole de mis sueños: código Saknussemm”, elaborado por el alumnado de 3º de Educación Primaria y su tutor Carlos Sagredo Barcina, le ha servido al colegio público Santa Olaya para convertirse en uno de los finalistas de la VIII edición de los Premios Nacionales de Radio Escolar “Gonzalo Estefanía”. El proyecto del Santa Olaya es uno de los doce finalistas en una convocatoria a la que se presentaron 90 programas, de los que llegaron a admitirse 68.
El podcast elaborado desde el colegio de El Natahoyo está inspirado en la literatura de Julio Verne y, como explican sus impulsores, "combina creatividad, trabajo cooperativo y expresión oral y cuenta cómo el alumnado imagina el colegio de sus sueños". Los escolares y su tutor convirtieron en una emisión radiofónica una historia que tiene como escenario principal la biblioteca del centro y lo que pasa tras encontrar un viejo manuscrito" dentro de una edición del "Viaje al centro de la tierra" de Verne caída al suelo desde una de las estanterías de la biblioteca escolar.
Una representación del alumnado, profesorado y familias del Santa Olaya acudirá el próximo día 29 a Madrid para participar en el acto oficial de entrega de premios. El centro escolar de El Natahoyo es el único de Asturias que ha llegado a la final de este proyecto de impulso a la radio educativa que se organiza en cuatro categorías.
Un encuentro nacional con cuatro categorías
La categoría A, dirigida a Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, centraba su temática en "El cole de mis sueños y fue la que tuvo más participación con 32 propuestas. Una de ellas la del colegio Santa Olaya. Hubo 21 candidaturas en la categoría B, correspondiente a Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial y centrada en “Inventos para un mundo mejor” y 27 para la categoría C de Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas de idiomas, artísticas, deportivas, educación de personas adultas y Educación Especial con el tema “Salud mental en positivo”. Por primera vez se abrió una categoría para la radio universitaria bajo el lema “Universidad, y después ¿qué?”, se presentaron 10 proyectos.
Desde el centro educativo gijonés, y tras conocerse su selección, se puso en valor "el esfuerzo y la implicación de toda la comunidad educativa" en el proyecto de innovación educativa "Vive Asturias ¡y cuéntalo!", que les ha permitido participar en esta iniciativa y otra serie de concursos de ámbito regional. Además, de " desarrollar la expresión oral y escrita, la creatividad y el aprendizaje cooperativo del alumnado, mediante programas de radio semanales".
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