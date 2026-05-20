Nuevo accidente en Gijón: una mujer resulta herida tras el choque entre dos vehículos a la altura del Museo del Ferrocarril

Nuevo accidente en Gijón. Una mujer resultó herida este miércoles al producirse un choque entre dos coches a la altura del Museo del Ferrocarril, donde se generó un importante revuelo a causa del siniestro. El accidente se produjo, concretamente, a la altura del cruce entre las calles Dionisio Fernández-Nespral Aza y Rodríguez San Pedro.

Uno de los dos coches, de color oscuro, terminó en los jardines situados frente al Museo del Ferrocarril, mientras que el otro acabó empotrándose contra la fachada del museo. "Menudo golpe. Y menos mal que no pasaba nadie por la acera justo en ese momento", comentaban algunos de los peatones.

El accidente se produjo en torno a las 19.00 horas. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local para realizar el atestado correspondiente, así como una ambulancia que se encargó de trasladar a la mujer herida, de 53 años, al Hospital de Jove.

Este nuevo accidente se produjo tan solo un día después del grave siniestro que tuvo lugar al mediodía del martes en el cruce de las calles Pedro Duro con Marqués de San Esteban, que dejó dos heridos y tres coches implicados como balance.