Los Encuentros Corales de la iglesia de Fátima contarán con 18 agrupaciones: "Serán un nuevo éxito"

Los Encuentros Corales de la iglesia de Fátima, que se desarrollarán del sábado 23 de mayo al 6 de junio, se superarán este año alcanzando las 18 agrupaciones. La gran novedad de esta edición es la presencia de la Academia Coral Ciudad de Santander, que abrirá la actividad de esta cita este sábado a las 21.00 horas. "Es especial conseguir que venga una agrupación desde fuera de Asturias", afirmó el presidente de la Federación Coral Asturiana (Fecora), Marcelino Martínez "Santi".

La colaboración entre Fecora y la iglesia de Fátima ha resultado clave para volver a celebrar esta iniciativa que "volverá a ser un nuevo éxito", tal y como expresaron "Santi" Martínez y el párroco de Fátima, Eduardo Zulaiba. "Estamos muy contentos. La parroquia siempre tuvo claro que esta es una oportunidad para ofercerle al barrio y la ciudad no solo un servicio religioso, sino también disfrutar de una experiencia cultural. El año pasado tuvimos una media diaria de 160 asistentes", indicó Zulaiba.

Los conciertos de los Encuentros Corales, que cuentan con la colaboración de CajaGijón La Rural, tendrán lugar a las 20.15 horas salvo los de los sábados, que serán a las 21.00 horas. El martes 26 actuarán el Coro de la Asociación de Vecinos Jovellanos y el Asturiano de La Calzada. El miércoles estarán los coros Infantil y Joven de Gijón. El jueves, turno de Voces de Cimadevilla y del Orfeón del Real Grupo de Cultura Covadonga. El viernes, el protagonismo recaerá sobre el Coro Son de Mar y la Coral Rosario Acuña. El sábado estará la Coral Amanecer.

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El concierto del martes 2 de junio contará con el Coro Escuela de Música Enrique Truan y el Coro de Porceyo, mientras que el miércoles actuarán el Coro de la Patata y la Coral Polifónica Gijonesa "Anselmo Solar". El jueves será el turno de Alianza Francesa y del Orfeón San Lorenzo, y el viernes del Coro de Voces Mixtas de La Camocha y de Voces Graves de Gijón. Por último, el Coro Más que Jazz cerrará los Encuentros Corales con su actuación del sábado 6 de junio.