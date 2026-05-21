La nueva actividad en Gijón para los amantes de la sidra: una pumarada de 40.000 hectáreas que abre al público

En el límite de Serín con Llanera, desde hace dos décadas se ha impulsado una pumarada de 40 hectáreas en donde tradición y experimentación se unen. Tomando el nombre de la aldea en la que se asienta esta finca, El Gallinal, se ha presentado en sociedad con las ideas claras: impulsar y atraer la cultura sidrera de una manera innovadora y abrir sus puertas a que turistas, empresas e instituciones puedan conocer de primera mano su funcionamiento.

Los orígenes de esta finca se remontan a 2006 cuando se plantaron los primeros manzanos "respetando la orografía" y se puso la primera piedra de un proyecto que tomó un impulso aún mayor en 2015 cuando la familia Exner Argüero adquirió los terrenos y amplió la pumarada hasta las 40 hectáreas actuales y alrededor de 20.000 manzano. Todavía hace unos años ampliaron sus dominios con 5.500 manzanos, junto a la aldea de Peridiello, de seis variedades amparadas por la DOP Sidra de Asturias.

Una de las claves de esta finca reside en su variedad, ya que cuenta con una colección de diez DOP productivas, 18 DOP de mejora y otras 13 extranjeras de demostración. "Muchas de estas variedades dan soporte a otros llagares de la región y otras son más experimentales", explican desde Gallinal, reseñando que Daniel Exner, principal responsable de la finca y asturiano de adopción, ha adaptado su experiencia con los viñedos de La Rioja para impulsar "una pumarada diferente para mejorar la calidad".

En la presentación, mostraron las cuatro zonas en las que se dividen los terrenos, resaltando que cuentan hasta con una estación meteorológica que les permite consultar las previsiones meteorológicas y anticiparse. "En la pumarada vivimos muchos momentos efímeros durante el año. Actualmente, estamos con la etapa de floración que por el tiempo que hizo en abril se ha adelantado", explican.

Noticias relacionadas

También cuentan con sus propios panales de abejas que en esta época del año están en la fase de polinización. Una de las zonas más reseñables es el mirador que tienen a los terrenos y que sirve de espacio para celebración de espichas o zona en donde terminar las jornadas dedicadas al sidroturismo o de experiencias culturales. En un principio, esperan enfocar las visitas a este tipo de encuentros más acotados a celebraciones privadas, pero el objetivo a largo plazo es abrir la oferta al público general, con unos días específicos a la semana o mes en los que poder realizar las visitas.