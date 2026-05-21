El profesor de Gijón Sergio Álvarez persigue una patente para un proyecto que permitiría alargar la esperanza de vida: "Los escenarios son muy prometedores"

Su pasión por la física cuántica llevó al profesor de la Escuela Revillagigedo Sergio Álvarez a comenzar a desarrollar el año pasado un estudio con el objetivo de crear un proyecto basado en el control de los fonones o vibraciones térmicas a través de nanotecnología en grafeno y nitruro de boro. Actualmente, la tecnología diseñada por Álvarez se encuentra bajo la protección de una solicitud de patente nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), admitida a trámite y en fase de examen.

El proyecto impulsado por Álvarez lleva por nombre "Teal Nanotech" y está dividido en tres apartados. El primero de ellos, "Teal-1", se trata de un rectificador asimétrico de energía térmica que conjuga los principios de la física cuántica con grafeno y nitruro de boro para generar una "trampa que permite dirigir el flujo de fonones en una sola dirección", explica Álvarez. "Con ello, lo que se intenta es poder refrigerar los equipos tecnológicos sin tener que sacarlo y cambiar las baterías", añade.

El segundo apartado, "Teal-bio", es en el que Álvarez aplica la termodinámica a la longevidad de los humanos. En ese sentido, lo que pretende es llevar a cabo un nanodispositivo para aplicarlo a nivel celular para hacer "una intervención mecánica capaz de mitigar la degradación de la telomerasa y frenar el acortamiento de los telómeros, cuyo desgaste dicta nuestro envejecimiento biológico". "Si conseguimos que ese nanodispositivo actúe como un refrigerador dentro de la célula, lo que hacemos es bajar la temperatura y se degradará menos", apunta.

"A diferencia de los enfoques farmacéuticos convencionales, esta tecnología abre la puerta a una medicina regenerativa de precisión que ataca la raíz termodinámica del envejecimiento", subraya este docente del Revillagigedo, que agrega que "los modelos teóricos desarrollados mediante Inteligencia Artificial proyectan escenarios disruptivos en el aumento de la esperanza de vida". "La frecuencia de resonancia térmica que permite al cuerpo recuperar su equilibrio y detener el reloj del envejecimiento", completa Álvarez, que reivindica que "los escenarios que barajamos son muy prometedores en cuanto a lograr alargar la esperanza de vida del ser humano, pero todavía hay que hacer las pruebas".

La tercera vertical, llamada "Teal-logic", gira en torno a la creación de un acelerador de inteligencia artificial capaz de operar con una eficiencia energética "masiva" al eliminar la disipación de calor del silicio.

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"Teal Nanotech" ya cuenta con el aval de distintas empresas y doctores. A nivel legal, la solicitud de la patente nacional ha activado la protección provisional y el derecho de prioridad internacional bajo el Convenio de París. Este profesor gijonés ya dispone de un blindaje de 12 meses para extender la protección de su proyecto a cualquier país.