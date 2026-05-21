Los rotarios de Gijón conceden 5.930 euros en becas para el alumnado del Revillagigedo: "Es un día muy especial"

La capilla de San Esteban del Mar acogió este jueves la entrega de las becas impulsadas por décimo año consecutivo entre el Club Rotario de Gijón y Laboral Kutxa para alumnos del centro de Formación Profesional Revillagigedo. En total, la cifra donada en forma de becas para 25 estudiantes alcanza los 5.929,20 euros, una cantidad que se logró reunir con los beneficios obtenidos en el torneo solidario de golf de los rotarios y con la aportación de Laboral Kutxa.

El director del Revillagigedo, Javier Pérez de la Canal, explicó que esas becas de entre 150 y 300 euros para cada alumno servirán para que puedan cubrir los costes de sus estudios. "Preguntamos a los tutores sobre los chicos a los que les vendría mejor tener una ayuda para poder pagarlos y quisimos repartir el dinero al máximo. Es un día muy especial para el 'Gedo' y estamos muy agradecidos por esta ayuda generosa y solidaria que nos prestan", desarrolló Pérez de la Canal.

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Por su parte, el presidente del Club Rotario de Gijón, Marcos Tamargo, reivindicó que "colaborar con esta escuela no es solo entregar una ayuda económica". "Es apoyar un proyecto humano, creer en la educación, en la inclusión y en el valor de acompañar a las personas para que puedan crecer, aprender y sentirse parte importante de la sociedad", comentó Tamargo, quien será sustituido el próximo mes de junio como presidente de los rotarios por el notario Carlos Cortiñas Rodríguez-Arango.