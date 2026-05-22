"Es el enésimo rídiculo del PSOE en Gijón", dice el gobierno local de la pugna entre Ministerio y Principado por hacer la obra de Príncipe de Asturias

De «enésimo ridículo del PSOE con respecto a las infraestructuras pendientes en Gijón» calificó el portavoz del gobierno municipal, el forista Jesús Martínez Salvador, la discrepancia entre los gobiernos de Asturias y España sobre quien debe asumir la obra de transformación de la avenida Príncipe de Asturias en un bulevard urbano. La consejería de Movilidad, que lidera el socialista Alejandro Calvo, publicitaba a primera hora de la mañana que había pedido al Ministerio que le cediera el proyecto ya elaborado para esa actuación por Ineco y los permisos oportunos para poder ejecutarla.

Solo unas horas después, y en un acto en Gijón, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, garantizaba que tanto esa obra como el vial de acceso al Puerto por Aboño se harían desde el Ministerio y avanzaban que se podrían licitar este mismo año. En el caso del vial de Jove, Santano explicó que solo se está a la espera de que la Autoridad Portuaria de su visto bueno a Aboño como vía factible para todo tipo de mercancías.

«Las declaraciones de Santano demuestran dos cosas: la incapacidad del consejero Alejandro Calvo, ninguneado por sus propios compañeros de partido, y la inoperancia de la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, que en su huida hacia adelante por los escándalos de Cerredo ha sido incapaz, en palabras del secretario de Estado, de confirmar al Ministerio si la alternativa de accesos a la infraestructura que preside le vale o no», sentencio el portavoz del gobierno local. Para el edil forista «el verdadero drama de todo esto es que mientras Calvo y Roqueñí se pelean por ver quién está menos capacitado para sus responsabilidades, los vecinos de la zona oeste continúan viendo pasar por delante de sus casas más de mil camiones al día».

En cuanto a Príncipe de Asturias, a pesar del no del Ministerio el Principado sigue firme en su disposición de asumir la obra para agilizar tiempos y dar así una respuesta a los vecinos de la zona oeste, que llevan meses luchando por una alternativa que elimine los alrededor de mil camiones al día que pasan por el corazón de La Calzada. «Hay que actuar y hay que actuar ya por eso nuestro ofrecimiento de hacernos cargo del proyecto. Queremos liderarlo para que no tenga más esperas», sentenció el consejero Alejandro Calvo, que también urgió al Ministerio a licitar el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña y denunció los retrasos en las infraestructuras viarias dependientes del equipo de Óscar Puente.

La posición de la Agrupación Socialista de Gijón

La propuesta de Calvo cuenta con el apoyo de la Agrupación Socialista de Gijón, que lidera Monchu García. De hecho, García asegura que “que es fundamental que el Principado asuma la obra para asegurar que el proyecto llegue a término. Le pedimos al Ministerio que se replantee su negativa a la cesión y que deje al Gobierno de Asturias que lo haga”. Los socialistas gijoneses dudan de la palabra de Santano y conjugan el verbo desconfiar al referirse a los compromisos ministeriales con La Calzada . “No es una buena noticia que el Ministerio diga hoy que se compromete a hacerlo, porque ya lo tenía que haber hecho. Nuestra confianza en Transportes es casi tan alta como la que tenemos en Carmen Moriyón, muy poquita tendente a cero”, expuso García.

“El ministerio no ha tenido ninguna sensibilidad con los vecinos de La Calzada y debería dar este paso también para quitarse una responsabilidad para la que no han estado a la altura”, añadió el diputado autonómico socialista, que tachó de «negligente» la actuación del Ministerio. “Tanto Príncipe de Asturias como el desdoblamiento de Lloreda-Veriña, cuyo retraso nos parece absolutamente inaceptable, son infraestructuras clave para reducir la contaminación y mejorar los accesos al Musel, por tanto, son infraestructuras clave también para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la zona oeste. Que Transportes resuelva cuanto antes», concretó.