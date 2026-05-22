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El festival solidario "Sorteo de Oro" de Cruz Roja en Gijón, todo un éxito: "Estamos muy orgullosos"

La junta local logró vender alrededor de 150 boletos para un proyecto que sirve para sufragar los gastos que conllevan sus programas e iniciativas

Participantes en el festival de Cruz Roja en el Ateneo de La Calzada.

Participantes en el festival de Cruz Roja en el Ateneo de La Calzada. / LNE

Nico Martínez

Alrededor de 100 personas se dieron cita en la tarde de este viernes en el salón de actos del Ateneo de La Calzada, que acogió el festival solidario "Sorteo de Oro" de la asamblea local de Cruz Roja. El objetivo de esta cita era conseguir vender más boletos para este sorteo, que se realizará el 23 de julio sirve para sufragar los gastos que conllevan los programas e iniciativas de Cruz Roja. "Aunque no pudieron venir todas conseguimos vender más de 150. Ha sido un éxito. Estamos muy orgullosos", expresó la responsable de Voluntariado y Captación de Fondos de Cruz Roja en Gijón, Silvia Valdés Álvarez-Buylla.

El festival contó con actuaciones de la Agrupación Artística Gijonesa con el grupo de teatro "Gigia", así como de la Academia de Baile Candilejas y de Alba Moral. Asimismo, Tino Pertierra ofreció un monólogo y el coro "Diverso" puso el broche a la cita.

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Aquellos que participan en el "Sorteo de Oro", que se celebrará en Granada, pueden optar a un primer premio de tres millones de euros, un segundo premio de un millón, un tercer premio de 500.000 euros, tres cuartos premios de 250.000 euros cada uno, y tres quintos premios de 100.000 euros cada uno.

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