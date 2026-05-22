"Lo haremos nosotros": el Ministerio frena el deseo del Principado de ejecutar el bulevar de Príncipe de Asturias

"Nuestra intención es llevar adelante la obra nosotros; lo razonable es que lo haga el Ministerio como se ha hecho en toda España". Así de claro fue el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, al hablar del proyecto de humanización de la avenida Príncipe de Asturias, en La Calzada. Santano hacía estas declaraciones durante su participación en Gijón en el Congreso Nacional de Empresarios del Transportes y solo unas horas después de que la consejería de Movilidad del Principado de Asturias publicitara que le habían pedido al Ministerio el proyecto y los permisos necesarios para que fuera el propio gobierno de Asturias quien licitara ese plan de conversión de la avenida que ahora es eje central de comunicación para el Puerto del Musel en un bulevard urbano entre las rotondas de Foro y El Arbeyal con zonas verdes, aceras más anchas y un carril bici. El coste estimado en su momento rondaba los 5 millones.

El proyecto de humanización de Príncipe de Asturias entra dentro del plan de accesos al Puerto en el que, dijo Santano, "hemos avanzado mucho. De la mano del gobierno del Principado de Asturias hemos trabajado para garantizar que el acceso por Aboño sea suficiente. Eso para nosotros es lo fundamental. Ahora mismo estamos pendientes de que la Autoridad Portuaria nos confirme que Aboño les es útil de manera integral para todo tipo de mercancías; porque parece que había problemas con las mercancias peligrosas, que se están resolviendo con la Dirección General de Tráfico".

Si El Musel da por buena la alternativa de Aboño, Santano aseguró que esa obra y la de humanización de Príncipe de Asturias "quedarán resueltas este año". Ambas se realizarían de forma conjunta y por parte del gobierno de España, que tiene pendientes con Gijón los mas de 200 millones que se quedaron sin gastar al decidir dar marcha atrás al vial de Jove soterrado. No incluye el Secretario de Estado en esa ecuación el plan del Principado de asumir la obra de Príncipe de Asturias.

Santano, en el centro, durante su estancia en Gijón para participar en un congreso de transportistas. / Marcos León

¿Qué razones hay para Príncipe de Asturias sea un proyecto estatal? Santano habló de la gran complejidad jurídica que puede conllevar cambios y cesiones en un vial de titularidad estatal pero también de la necesidad de mantener la avenida como vía estratégica de acceso a El Musel. Con o sin formato de bulevar, Príncipe de Asturias seguirá vinculada al Puerto y abierta al paso de camiones.

"No podemos depender solo de Aboño para la salida y entrada al Puerto. Si en determinadas circunstancias Aboño no pudiera estar operativa se necesitaría una alternativa", explicó Santano fijando esa alternativa en el vial por el que ahora pasan unos 1.300 camiones al día y que ha generado la lucha en contra del movimiento vecinal gijonés. La mejora de los accesos al Musel incluye el desdoblamiento de Lloreda-Veriña, pendiente del ministerio de Medio Ambiente, y que también ejecutaría el ministerio que encabeza Óscar Puente. "Es una inversión conjunta de mucha importancia", recalcó Santano.

Las críticas a Carmen Moriyón

Un Santano que criticó lo que considera un desinterés de la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, sobre El Musel. "Me preocupa su olvido del Puerto, parece que el Puerto no está en Gijón y que no es un motor económico y de empleo de primera magnitud. El Ayuntamiento deberia pensar engarantizar los accesos al Muel. En eso hemos pensado nosotros y el Principado, y muy poquito el Ayuntamiento", concretó.

Aprovechó Santano su paso por Gijón para confirmar que ya tienen el proyecto de ejecución del derribo del viaducto de Carlos Marx como primera fase del plan de la estación intermodal con 54 millones de coste. La licitación se hará dijó el político en otro reproche al Ayuntamiento cuando se tenga la autorización municipal "a un proyecto que les presentamos en febrero. "Y la fase dos, la de la estación, está muy avanzada. Este año tendremos el proyecto y confío en poder hablar con Principado y Ayuntamiento para fijar el convenio de financiación", remató Santano.