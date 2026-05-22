El Principado mueve ficha en Príncipe de Asturias: pide al Ministerio que le ceda el proyecto y el permiso para ejecutar su transformación en bulevar

El Principado mueve ficha en la zona oeste. El gobierno autonómico ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que le ceda el proyecto y le conceda los permisos necesarios para ejecutar la obra de humanización de la avenida Príncipe de Asturias. Un plan de conversión de esa vía en bulevar que el ministerio incluyó en esa propuesta que rechazó la ciudad de desarrollar el vial de Jove en superficie, tras desestimar el ministerio hacerlo soterrado como estaba comprometido,y llegó a licitarse. La idea del Principado es agilizar esa obra y, con ella, minizar el impacto del paso de camiones por el corazón de La Calzada. La decisión llena en plena intensificació de las protestas de los vecinos tanto en la calle como en los despachos, ya que están tramitando una queja ante el Defensor del Pueblo.

La Consejería de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias ha remitido la petición formal al ministerio, a través de la Dirección General de Carreteras. También ha comunicado su disposición a formalizar los instrumentos de colaboración y los acuerdos administrativos precisos para hacer efectiva la cesión del proyecto y asumir su ejecución directa, siempre en el marco de la coordinación institucional y con la supervisión técnica que corresponda por parte de Transportes y de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias.

La intervención se integra en la Propuesta Integral para la mejora de los accesos al puerto de El Musel y la reducción del tráfico pesado en áreas urbanas de Gijón y Carreño. Una estrategia impulsada por el Gobierno de Asturias, que combina actuaciones viarias, ferroviarias y urbanas para reforzar la competitividad logística del puerto y hacer compatible la actividad económica con la calidad urbana.

El proyecto para Príncipe de Asturias, redactado por Ineco por encargo del Ministerio de Transportes, se desarrolla sobre unos 2,5 kilómetros del corredor de acceso al puerto y plantea la mejora integral del espacio viario, sin poner en riesgo la funcionalidad estratégica de esta infraestructura para el tráfico asociado a la actividad portuaria.

El documento incorpora soluciones adaptadas a las características de cada tramo del corredor. Así, en las áreas más vinculadas a los accesos portuarios y el tráfico industrial se prioriza la ordenación de los movimientos y el mantenimiento de la capacidad viaria necesaria para garantizar el funcionamiento del puerto y la actividad económica. En los tramos urbanos consolidados se refuerzan las condiciones de accesibilidad, la continuidad peatonal y la integración con los barrios, para facilitar la relación entre ambos lados de la avenida.

El acceso al puerto por Aboño

Entre las actuaciones previstas destacan la mejora de intersecciones y recorridos urbanos, la incorporación de itinerarios peatonales accesibles y continuos, recorridos ciclistas segregados y actuaciones de integración paisajística y ambiental, así como la renovación del entorno urbano con nuevas alineaciones de arbolado y tratamiento del espacio público. Estas medidas contribuyen a reforzar la seguridad vial y la conexión entre barrios, además de reducir el efecto barrera que históricamente genera esta infraestructura.

Este proyecto, recuerda el Principado, se complementará con otras actuaciones incluidas en la propuesta integral del Principado, entre ellas, la duplicación de la GJ-10, mejoras en los accesos viarios al puerto, nuevas conexiones con la red de alta capacidad, actuaciones sobre el acceso por Aboño y el impulso del transporte ferroviario y multimodal, con el objetivo de reducir progresivamente el paso de tráfico pesado por áreas urbanas y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente y sostenible. Todo ello tras el fiasco del vialde Jove soterrado.