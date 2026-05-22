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Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: "Habían quedado para arreglar las cosas"

El ataque generó un gran revuelo en la playa de Poniente y la actuación de la Policía Nacional

La intervención en la playa de Poniente

La intervención en la playa de Poniente

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Gran revuelo vespertino en la gijonesa playa de Poniente. Varias patrullas de la Policía Nacional se movilizaron en la calle Rodríguez San Pedro para atender a un joven que había sido herido un cúter en el estómago. El afectado tuvo que ser atendido por una UVI Móvil.

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Pese a lo aparatoso del ataque, las heridas no revestían gravedad. Al menos, en apariencia. Eso sí, la víctima estuvo un buen rato con los sanitarios. Tenía una llamativa herida en la zona del abdómen que era perfectamente visible porque iba sin camieta. Dicha herida era un corte de varios centímetros.

Los agentes que acudieron a la zona fueron, en principio, por otro aviso. Les había entrado una llamada que alertaba de una pelea en la zona del espigón del Talaso. Si bien, lo que se encontraron fue a este joven herido. Al menos que hayan trascendido no se han producido detenciones.

Las causas de la agresión no están claras. Sí que una joven que vio lo sucedido explicó que la víctima, de unos 20 años, había quedado con el agresor para resolver lo que a priori parece algún tipo de conflicto previo. "Habían quedado para hablar las cosas", dijo esta joven.

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La actuación policial generó un gran revuelo en la zona. Se da la circunstancia de que, con la jornada soledad, la zona de la playa de Poniente estaba llena de bañistas. Muchos de ellos eran apenas chavales que se quedaron a ver lo que acontecía. La actuación se produjo a la altura de una parada de bus que hay en Rodríguez San Pedro, un poco antes de llegar al cruce con el Museo del Ferrocarril.

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