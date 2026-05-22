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Santano le reprocha al Ayuntamiento haber tardado tres meses en aprobar el derribo de Carlos Marx: "Nosotros le metimos velocidad de crucero"

El secretario de Estado de Transportes garantiza tener este año el proyecto de la estación y un convenio para su financiación

Una vista del viaducto de Carlos Marx con la estación de Sanz Crespo al fondo.

Una vista del viaducto de Carlos Marx con la estación de Sanz Crespo al fondo. / Marcos León

R. Valle

"Velocidad de crucero" es lo que dice el Ministerio de Transportes, a través de su Secretario de Estado, José Antonio Santano, que se le han metido a los proyectos en marcha que tienen que ver con el desarrollo de la estación intermodal en Moreda. Y sobre esa velocidad de crucero, Santano denunció el parón en el proceso de licitación por parte de Adif de la fase uno de la estación –la que tiene que ver con el derribo del viaducto de Carlos Marx y la urbanización del entorno con el vial en superficie–por el retraso del Ayuntamiento en dar su aprobación al proyecto de la obra.

Un reproche con el que Santano contestaba a los que la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, le había hecho a su Ministerio por no contestar a las misivas pidiéndoles avances en los grandes proyectos pendientes para Gijón: el plan de vías y la alternativa al vial de Jove. "No soy consciente de eso (por las cartas) pero las contestaciones del Ministerio son con hechos. Y frente a eso un proyecto de derribo de Carlos Marx que nosotros le enviamos al Ayuntamiento en febrero y por el que todavía estamos esperando", denunció el Secretario de Estado.

Jesús Martínez Salvador, edil de Urbanismo, firmó el pasado día 6 el proyecto de demolición del viaducto. Desde el Ayuntamiento se defiende que no hubo posibilidad de hacerlo antes a partir del cumplimiento de una tramitación que tiene como punto de referencia la firma, el 14 de abril, por parte del Ayuntamiento, el Principado y Adif del convenio que fijó las condiciones de financiación de esa obra. De los 54,3 millones de euros, Adif financia 34 y los otros dos socios de Gijón al Norte, algo más de 10 millons cada uno. Son 33 meses de plazo para las obras.

"Va muy avanzada"

Antes de llegar a la firma de Martínez Salvador, desde su concejalía se tuvieron que recoger informes de los servicios técnicos de Urbanismo, Parques y Jardines, Obras Públicas, Movilidad y la Empresa Municipal de Aguas (EMA). También se incorporó al expediente una autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la incidencia de los trabajos en el río Pilón.

Pendiente la fase 1 de la licitación de las obras por parte de Adif, Santano aseguró que la fase 2, la que se refiere de manera directa a la construcción de la estación, va "muy avanzada. Este año tendremos un proyecto de ejecución y confío en que podamos hablar ya con Principado y Ayuntamiento sobre el convenio para su financiación".

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