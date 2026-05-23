La conversión de Príncipe de Asturias en bulevar: el nuevo campo de batalla entre el Principado y el Ministerio de Transportes

El paso por Gijón del Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, sirvió para clausurar el Congreso Nacional de Empresarios del Transporte y para adelantar la previsión del Ministerio de licitar este año tres obras vinculadas al plan de accesos al puerto de El Musel: el pendiente desdoblamiento de la GI-10 en el tramo Lloreda-Veriña, el vial de Aboño como acceso principal al puerto de Gijón en una actuación pendiente del visto bueno de la Autoridad Portuaria, y la conversión de la avenida Príncipe de Asturias, entre la rotonda del Arbeyal y la de Foro, en un bulevar urbano con zonas verdes, carriles bici y aceras más anchas. Pero no solo se quedó en eso la visita de Santano. También sirvió para ejemplificar un nuevo desencuentro entre los gobiernos socialistas de Asturias y España. Esta vez el territorio de la batalla fue la avenida Príncipe de Asturias.

Y es que con sus explicaciones el Secretario de Estado firmaba la sentencia de muerte de la iniciativa de la consejería de Movilidad del Principado –publicitada solos unas horas antes– de asumir el control de esa obra para desbloquearla y agilizar plazos en la ejecución de una actuación que busca, en parte, compensar a los vecinos de La Calzada por el paso de un millar de camiones al día por el corazón del barrio y por la frustración provocada por fallido vial de Jove soterrado. La intención del Principado había cristalizado en una petición formal a la Dirección General de Carreteras de la cesión tanto del proyecto que para esa obra el Ministerio encargó a Ineco hace ya más de dos años como de los permisos necesarios para ejecutarla, ya que la vía es de titularidad estatal.

"Nuestra intención es llevar adelante la obra nosotros; lo razonable es que lo haga el Ministerio como se han hecho en toda España los proyectos de humanización", fue la contundente respuesta de Santano. Una posición ministerial a la que contestaba el consejero Alejandro Calvo insistiendo en que sería mejor y más rápido que lo hiciera el Principado porque "en Príncipe de Asturias hay que actuar y hay que actuar ya, no admite más demoras" y el secretario general del PSOE gijonés, Monchu García, desconfiando de las palabras del representante del Ministerio. Para el gobierno local, los gijoneses estaban ante el "enésimo ridículo del PSOE respecto a las infraestructuras pendientes en Gijón", concretó su portavoz, el forista Jesús Martínez Salvador.

Recreación del bulevar de Principe de Asturias, con una rotonda en Cuatro Caminos. / Lne

Al defender la idoneidad de que sea el Ministerio y no el Principado quien haga la obra de Príncipe de Asturias, Santano hizo mención a la gran complejidad jurídica que conllevaría esa cesión, ya que sería necesario un cambio legal para permitir que fuera un tercero quien ejecutara la actuación. Pero es que además de una cuestión de forma, hay una de fondo: con o sin estética de bulevar Príncipe de Asturias debe seguir siendo una vía pensada para dar servicio al puerto de El Musel. Así de claro lo tiene el Ministerio.

"No podemos hacer depender solo de un acceso como el Aboño la entrada y salida del Puerto. Si en determinadas circunstancias Aboño no pudiera estar operativa se necesitaría una alternativa", explicó Santano fijando en la avenida Príncipe de Asturias esa alternativa para situaciones excepcionales.

Oido Santano, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, festejaba que desde el Ministerio se asumiese el plan del Principado de optar por el vial de Aboño como gran acceso al Puerto de Gijón pero recordándole que "el tiempo pasa" sin que se vean avances en todas las obras implicadas en un plan que sustituye al vial de Jove soterrado. En cuanto a Príncipe de Asturias el consejero reiteró "nuestro ofrecimiento a hacernos cargo del proyecto, que tiene margen de mejora, pero que cumple unas expectativas y que queremos liderar para que no haya más esperas. Esa obra no admite más demoras".

El PSOE de Gijón denuncia la negligencia del Ministerio

De parte del Principado se puso la Agrupación Socialista de Gijón cuyo secretario general, Monchu García, no se anduvo con medias tintas al cargar contra el ministerio de Óscar Puente. “No es una buena noticia que el Ministerio diga hoy que se compromete a hacerlo, porque ya lo tenía que haber hecho. Nuestra confianza en Transportes es casi tan alta como la que tenemos en Carmen Moriyón, muy poquita tendente a cero”, concretó García, que habló de un Ministerio "negligente" y falto de "sensibilidad" con los vecinos de la zona oeste.

“Tanto Príncipe de Asturias como el desdoblamiento de Lloreda-Veriña, cuyo retraso nos parece absolutamente inaceptable, son infraestructuras clave para reducir la contaminación y mejorar los accesos al Musel, por tanto, son infraestructuras clave también para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la zona oeste", remato el líder de los socialistas gijoneses.

La incapacidad de Calvo y Roqueñí

Entre ese ir y venir de voces socialistas el Ayuntamiento de Gijón elevó la suya a través del portavoz del gobierno, el forista Jesùs Martínez Salvador, para describir "el enésimo ridículo del PSOE en Gijón". " El consejero Calvo anunciaba a primera hora de la mañana que el Principado había solicitado asumir el proyecto de humanización de la avenida Príncipe de Asturias y apenas unas horas después el secretario de Estado de Transportes, compañero de partido del consejero, cerraba la puerta a esta posibilidad y decía lo que este Ayuntamiento lleva meses repitiendo, que los accesos al Puerto dependen del Ministerio y que hablar de humanizar Príncipe de Asturias sin tener una alternativa para los más de 1.000 camiones que pasan a diario es engañar a la ciudadanía".

Martínez Salvador fue un poco más allá en su análisis político al denunciar que "las declaraciones de Santano demuestran dos cosas: la incapacidad del consejero Alejandro Calvo, ninguneado por sus propios compañeros de partido, y la inoperancia de la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, que en su huida hacia adelante por los escándalos de Cerredo ha sido incapaz, en palabras del secretario de Estado, de confirmar al Ministerio si la alternativa de accesos a la infraestructura que preside le vale o no".