La conversión de Príncipe de Asturias en bulevar: el nuevo campo de batalla entre el Principado y el Ministerio de Transportes
El gobierno autonómico, con el apoyo del PSOE de Gijón, reivindica asumir el liderazgo para evitar nuevas demoras: "Hay que actuar y actuar ya"
"Lo haremos nosotros", dice el Ministerio tras dejar claro que la avenida debe seguir siendo vía de apoyo al Puerto aunque el acceso principal se traslade a Aboño
"Estamos ante el enésimo ridículo del PSOE en Gijón", sentencia el gobierno municipal
El paso por Gijón del Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, sirvió para clausurar el Congreso Nacional de Empresarios del Transporte y para adelantar la previsión del Ministerio de licitar este año tres obras vinculadas al plan de accesos al puerto de El Musel: el pendiente desdoblamiento de la GI-10 en el tramo Lloreda-Veriña, el vial de Aboño como acceso principal al puerto de Gijón en una actuación pendiente del visto bueno de la Autoridad Portuaria, y la conversión de la avenida Príncipe de Asturias, entre la rotonda del Arbeyal y la de Foro, en un bulevar urbano con zonas verdes, carriles bici y aceras más anchas. Pero no solo se quedó en eso la visita de Santano. También sirvió para ejemplificar un nuevo desencuentro entre los gobiernos socialistas de Asturias y España. Esta vez el territorio de la batalla fue la avenida Príncipe de Asturias.
Y es que con sus explicaciones el Secretario de Estado firmaba la sentencia de muerte de la iniciativa de la consejería de Movilidad del Principado –publicitada solos unas horas antes– de asumir el control de esa obra para desbloquearla y agilizar plazos en la ejecución de una actuación que busca, en parte, compensar a los vecinos de La Calzada por el paso de un millar de camiones al día por el corazón del barrio y por la frustración provocada por fallido vial de Jove soterrado. La intención del Principado había cristalizado en una petición formal a la Dirección General de Carreteras de la cesión tanto del proyecto que para esa obra el Ministerio encargó a Ineco hace ya más de dos años como de los permisos necesarios para ejecutarla, ya que la vía es de titularidad estatal.
"Nuestra intención es llevar adelante la obra nosotros; lo razonable es que lo haga el Ministerio como se han hecho en toda España los proyectos de humanización", fue la contundente respuesta de Santano. Una posición ministerial a la que contestaba el consejero Alejandro Calvo insistiendo en que sería mejor y más rápido que lo hiciera el Principado porque "en Príncipe de Asturias hay que actuar y hay que actuar ya, no admite más demoras" y el secretario general del PSOE gijonés, Monchu García, desconfiando de las palabras del representante del Ministerio. Para el gobierno local, los gijoneses estaban ante el "enésimo ridículo del PSOE respecto a las infraestructuras pendientes en Gijón", concretó su portavoz, el forista Jesús Martínez Salvador.
Al defender la idoneidad de que sea el Ministerio y no el Principado quien haga la obra de Príncipe de Asturias, Santano hizo mención a la gran complejidad jurídica que conllevaría esa cesión, ya que sería necesario un cambio legal para permitir que fuera un tercero quien ejecutara la actuación. Pero es que además de una cuestión de forma, hay una de fondo: con o sin estética de bulevar Príncipe de Asturias debe seguir siendo una vía pensada para dar servicio al puerto de El Musel. Así de claro lo tiene el Ministerio.
"No podemos hacer depender solo de un acceso como el Aboño la entrada y salida del Puerto. Si en determinadas circunstancias Aboño no pudiera estar operativa se necesitaría una alternativa", explicó Santano fijando en la avenida Príncipe de Asturias esa alternativa para situaciones excepcionales.
Oido Santano, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, festejaba que desde el Ministerio se asumiese el plan del Principado de optar por el vial de Aboño como gran acceso al Puerto de Gijón pero recordándole que "el tiempo pasa" sin que se vean avances en todas las obras implicadas en un plan que sustituye al vial de Jove soterrado. En cuanto a Príncipe de Asturias el consejero reiteró "nuestro ofrecimiento a hacernos cargo del proyecto, que tiene margen de mejora, pero que cumple unas expectativas y que queremos liderar para que no haya más esperas. Esa obra no admite más demoras".
El PSOE de Gijón denuncia la negligencia del Ministerio
De parte del Principado se puso la Agrupación Socialista de Gijón cuyo secretario general, Monchu García, no se anduvo con medias tintas al cargar contra el ministerio de Óscar Puente. “No es una buena noticia que el Ministerio diga hoy que se compromete a hacerlo, porque ya lo tenía que haber hecho. Nuestra confianza en Transportes es casi tan alta como la que tenemos en Carmen Moriyón, muy poquita tendente a cero”, concretó García, que habló de un Ministerio "negligente" y falto de "sensibilidad" con los vecinos de la zona oeste.
“Tanto Príncipe de Asturias como el desdoblamiento de Lloreda-Veriña, cuyo retraso nos parece absolutamente inaceptable, son infraestructuras clave para reducir la contaminación y mejorar los accesos al Musel, por tanto, son infraestructuras clave también para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la zona oeste", remato el líder de los socialistas gijoneses.
La incapacidad de Calvo y Roqueñí
Entre ese ir y venir de voces socialistas el Ayuntamiento de Gijón elevó la suya a través del portavoz del gobierno, el forista Jesùs Martínez Salvador, para describir "el enésimo ridículo del PSOE en Gijón". " El consejero Calvo anunciaba a primera hora de la mañana que el Principado había solicitado asumir el proyecto de humanización de la avenida Príncipe de Asturias y apenas unas horas después el secretario de Estado de Transportes, compañero de partido del consejero, cerraba la puerta a esta posibilidad y decía lo que este Ayuntamiento lleva meses repitiendo, que los accesos al Puerto dependen del Ministerio y que hablar de humanizar Príncipe de Asturias sin tener una alternativa para los más de 1.000 camiones que pasan a diario es engañar a la ciudadanía".
Martínez Salvador fue un poco más allá en su análisis político al denunciar que "las declaraciones de Santano demuestran dos cosas: la incapacidad del consejero Alejandro Calvo, ninguneado por sus propios compañeros de partido, y la inoperancia de la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, que en su huida hacia adelante por los escándalos de Cerredo ha sido incapaz, en palabras del secretario de Estado, de confirmar al Ministerio si la alternativa de accesos a la infraestructura que preside le vale o no".
Árboles, carril bici y una rotonda en Cuatro Caminos para un bulevar de 2,5 kilómetros
No es nueva la intención del Ministerio de Transportes de humanizar la avenida Príncipe de Asturias. De hecho, en 2022 ya se hablaba de un proyecto con un coste de algo más de dos millones de euros a financiar con fondos europeos. El vial gijonés se incluía dentro de la estrategia de humanización de travesías incorporada al programa de mejora de entornos urbanos de la Red General de Carreteras. El proyecto no salió adelante en ese momento pero recuperó protagonismo en marzo de 2024.
Fue entonces cuando ante el estupor de todo Gijón el Ministerio decidía poner fin al vial de Jove soterrado ante los peligros, explicaron, que la ejecución del túnel suponía para unas 150 viviendas del entorno del Lauredal. La decisión se tomó cuando la licitación de la obra estaba solo a falta de elegir a la constructora y tras autorizarse un gasto de 286 millones (impuestos incluidos). Con el no al vial soterrado por el que Gijón luchó en los noventa del siglo pasado, el Ministerio ofreció como alternativa un plan que sumaba el mismo vial pero en superficie, el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña y la conversión en bulevar de Príncipe de Asturias. En total unos 135 millones, de los que alrededor de cinco irían a Príncipe de Asturias.
El plan es actuar sobre un itinerario de 2,5 kilómetros entre la rotondas del Arbeyal y Foro para convertir la nacional N-641 en una avenida urbana con un carril bici de 1,7 kilómetros, aceras mas anchas, espacio de aparcamiento y para la parada de autobuses y arbolado en los laterales y la medianera, que separaría las dos dos sentidos de circulación con dos carriles cada uno
La actuación más llamativa reflejada en las infografías presentadas era la rotonda a diseñar en Cuatro Caminos, justo donde los vecinos de La Calzada llevan meses convocando sus concentraciones para consegur un plan de acceso a El Musel que les quite, de una vez por todos, los camiones del barrio.
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