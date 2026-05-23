El Ministerio vincula el impulso al vial de Aboño a tener el visto bueno de la Autoridad Portuaria de Gijón

El visto bueno de la Autoridad Portuaria de Gijón es lo único que le falta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para dar el empujón definitivo a la conversión del acceso de Aboño como nueva via central de las comunicaciones por carretera a El Musel. O por lo menos eso explicó el Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, al dar cuenta de un proyecto que "para nosotros es fundamental y en el que hemos trabajado con el Principado y la Autoridad Portuaria". Aboño es la alternativa al fallido vial de Jove y una opción para cumplir con los vecinos de La Calzada, que llevan meses organizando protestas para exigir de las adminsitraciones que cese el paso de camiones por el corazón del barrio.

"Lo que necesitamos es la confirmación oficial del Puerto de que Aboño les permite un acceso integral para todo tipo de mercancías, incluso para las peligrosas sobre las que hay dudas. Se que están trabajándolo con la Dirección General de Tráfico; a nosotros con la confirmación nos bastaría", explicó el alto cargo ministerial que ve factible licitar este mismo año la obra del vial, que, explicó, necesitará algún tipo de intervención en el entorno del nudo del Empalme.

Aboño es la opción que defendió el gobierno del Principado de Asturias una vez que el Ministerio rechazó hacer el vial de Jove soterrado y los gobiernos de Asturias y Gijón, cumpliendo el mandato de los vecinos, se negaron a aceptar el vial de Jove en superficie. Al tiempo que confirmaba avances en el proyecto del vial de Aboño, Santano daba por hecho que no se tardará mucho en licitar el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña y asumía el compromiso de sacar adelante también este año el proyecto de humanización de Príncipe de Asturias.

En este contexto, la Autoridad Portuaria, que preside Nieves Roquí, confirmó que ha solicitado a la Dirección General de Tráfico la declaración del túnel como corredor para mercancías peligrosas " y estamos pendientes de su contestación". Una declaración que permitiría derivar ya hacia Aboño los camiones con este tipo de mercancías.

El tirón de orejas de Santano a Moriyón por el Puerto

A nivel general, las autoridades de El Musel consideraron "muy positivo que el Ministerio avance en las actuaciones dirigidas al incremento de capacidad de los accesos por Aboño, comenzando por el desdoblamiento del tramo Lloreda–Veriña de la GJ-10 como actuación prioritaria para mejorar la funcionalidad del corredor, aumentar la fiabilidad de los tiempos de acceso y reforzar la capacidad de absorción de tráficos vinculados a la actividad portuaria"

Con la vista puesta en El Musel, el Secretario de Estado de Transportes fue muy duro con la Alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón. "Me preocupa su olvido del Puerto, parece que el Puerto no está en Gijón y que el puerto no es un motor económico y de empleo de primera magnitud. El Ayuntamiento deberia pensar en garantizar los accesos a El Musel, que es compatible con hacer adecuaciones en el entorno. En eso hemos pensado nosotros y el Principado pero muy poquito el Ayuntamiento", remató.