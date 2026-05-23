Novedades con la gran planta de lenguados de Gijón: la empresa iniciará la ampliación de su planta de acuicultura en ocho meses

Sea Eight situa en noviembre de 2029 la salida comercial de la producción de la fase integral de su planta de Gijón. El CEO de la multinacional, Jaime León, desglosó este viernes el calendario detallado de la Fase II de ampliación en el puerto de El Musel, una inversión de 55.257.617 euros cuyas obras de edificación iniciarán su actividad, si todo va según los planes de la compañía, en enero de 2027. La empresa recibirá los primeros alevines de lenguado en estas nuevas instalaciones en agosto de 2028, culminando el ciclo biológico comercial un año después. León detalló estos hitos, cuyas fechas concretas en su correspondiente ejercicio aún eran desconocidas, durante el XI Encuentro de Empresas Financiadas por la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRP), celebrado al mediodía en el Bioparc Acuario de Gijón y ante más de 60 profesionales de otras 34 compañías del Principado también integradas en el organismo. Por su parte, la coordinadora de la SRP, Ángeles Silverio, afirmó que la "fortaleza" del tejido empresarial asturiano reside en la "innovación compartida" y subrayó la importancia de generar comunidad mediante jornadas como esta, fomentada desde un ente público que en la actualidad gestiona 53 millones de euros invertidos en 56 empresas de todo tipo y condición.

La ampliación de las instalaciones de Aquacría Lafigal, inauguradas en septiembre de 2025 en el puerto gijonés, supondrá la creación de 100 puestos de trabajo directos y progresivos, un dato ya conocido. León indicó que el proyecto incluirá la recuperación estratégica de la antigua cetárea del Rinconín para su uso como centro de reproducción genético o "hatchery". "Este proyecto supondrá duplicar el grupo y vamos a producir en Asturias todo lo que estamos produciendo en total de las cuatro plantas", señaló el directivo. La firma consolidará en Gijón su tecnología de recirculación de agua con el objetivo de alcanzar una producción de 3.000 toneladas anuales tras esta fase. León aseguró que Asturias es la base fundamental para el crecimiento global de una compañía que prevé cerrar este ejercicio con un EBITDA de siete millones de euros.

Dos compañías más

Otras dos compañias financiadas por SRP explicaron a la audiencia su estructura corporativa y funcionamiento. En el ámbito del comercio digital, Alejandro Orviz, responsable de Bluco Brands Distributions, expuso el modelo de negocio de su firma especializada en la distribución internacional a través de "marketplaces" o mercados de venta en online. La empresa, que emplea actualmente a 28 profesionales y tiene su sede en el Parque Tecnológico de Gijón, gestiona la presencia de marcas en entornos como Amazon, un gigante que acapara ya el 60 por ciento del comercio electrónico en la nación. "Lo que nos permite el software es que en menos de un mes somos capaces de coger una marca y tenerla vendiendo en toda Europa", subrayó Orviz, cuya compañía recibió el premio Emprende XXI como la startup con mayor potencial de la región.

Por su parte, desde Naeco se detalló su labor industrial en la gestión sostenible de residuos plásticos. La compañía, con origen en Nortpalet y sede en el polígono de Valnalón, transforma el material del contenedor amarillo en elementos de logística reutilizables. Violeta Martínez, directora de producción, diferenció entre las distintas divisiones que penden de la casa madre: Naeco Recycling (transformación de residuos del contenedor amarillo en polímero), Naeco Fibers (conversión de botellas PET en fibra de poliéster), Naeco Research (laboratorio de innovación y ecodiseño) y Naeco Loves You (gestión de la responsabilidad social y proyectos de sostenibilidad). "Nosotros estamos aquí para poder hacer un uso de ese plástico, transformarlo y que los océanos estén limpios", defendió Martínez, quien recordó que el grupo ya recicla el residuo de 12 millones de personas en el norte del país.

Como cierre, el encuentro reafirmó el papel de la SRP -empresa pública dependiente de Sekuens, dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado- como agente dinamizador del ecosistema industrial asturiano. En este sentido, su coodinadora, recordó que desde la sociedad pública se trabaja para crear una red de empresas "sólida, conectada y con capacidad de crecer" de forma conjunta.

La jornada, marcada por el intercambio de experiencias, terminó con una visita guiada por las instalaciones del acuario de Gijón y una comida para estrechar vínculos entre los directivos de los entes financiados por SRP, que gestiona