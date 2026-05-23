La parroquia de Fátima acoge el III Encuentro Coral
El acto estuvo organizado por la Federación Coral Asturiana y la propia parroquia
La parroquia de Fátima de La Calzada acogió esta tarde el incio del III Encuentro Coral, organizado desde la propia iglesia junto a la Federación Coral Asturiana. Los asistentes pudieron disfrutar de un recital en el que actuó la Academia Coral "Ciudad de Santander".
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