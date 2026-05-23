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La parroquia de Fátima acoge el III Encuentro Coral

El acto estuvo organizado por la Federación Coral Asturiana y la propia parroquia

Parroquia de Fatima en el III Encuentro Coral de Fátima con el concierto de la Academia Coral.

Parroquia de Fatima en el III Encuentro Coral de Fátima con el concierto de la Academia Coral. / Marcos León

Carlos Tamargo

La parroquia de Fátima de La Calzada acogió esta tarde el incio del III Encuentro Coral, organizado desde la propia iglesia junto a la Federación Coral Asturiana. Los asistentes pudieron disfrutar de un recital en el que actuó la Academia Coral "Ciudad de Santander".

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