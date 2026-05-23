El PP, sobre el frente de batalla por el bulevard a El Musel: "El PSOE ha entrado en implosión nacional y regional"

De "ninguneo", "tomadura de pelo", "sainete" y hasta "coartada electoral". De esta forma calificó el Partido Popular el frente de batalla abierto entre el Principado y el Ministerio de Transportes, ambos en manos del PSOE, a cuenta de la humanización de la avenida Príncipe de Asturias y los prometidos accesos al Puerto. Lo calificaron así la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, pero también los diputados regionales Pedro de Rueda y Andrés Ruiz, quien además es presidente del PP de Gijón.

Para los tres representantes populares, la negativa del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, a la petición del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, de asumir la prometida humanización de Príncipe de Asturias es un ejemplo más de la "implosión" que vive el PSOE tanto "a nivel nacional como a nivel regional".

La primera en hablar fue Ángela Pumariega, que tildó de "show por parte del PSOE" lo sucedido el viernes en la clausura del Congreso Nacional de Transportes. "La realidad es que seguimos sin proyecto de acceso al puerto y tenemos una presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, que ni está ni se la espera", dijo. "Vemos esto con preocupación porque tampoco tenemos alternativas al plan de vías", añadió.

Pumariega dijo más y se refirió al ministro de Transportes, Óscar Puente, de quien dijo que "tiene vergüenza" de venir a Gijón "por todos los incumplimientos con la ciudad". Lo dijo porque, en teoría, Puente había confirmado su asistencia al Congreso de Transportes, pero en su lugar vino Santano.

El que más se explayó fue Andrés Ruiz. "La noticia del día es que el Principado de Asturias y el Gobierno de España, ambos sanchistas, no se ponen de acuerdo y se contradicen en cuestión de horas". "Lo que están haciendo es pasarse la pelota para ver quién puede tener una coartada para presentarse a las elecciones dentro de un año", añadió el presidente del PP.

Ruiz habló también de la Autoridad Portuaria. "Dice Santano que esperan por un informe del Puerto sobre los tráficos de Aboño para luego decir el Puerto que ese informe están trabajando en él la Dirección General de Tráfico, que depende de Transportes.

"¿Se han creído que los gijoneses somos tontos?", se cuestionó. "Dada la implosión del PSOE, esa locura general que recorre sus despachos, están viendo a ver quién se salva. Tiene que ser muy difícil plantarse en el corazón de La Calzada cuatro años después con nada, con humo, después de una licitación fake", zanjó.

Por su parte, Pedro Rueda afeó que la inversión del vial de Jove fallido no haya llegado a Gijón. "Los euros siempre se van a otro sitio", criticó.