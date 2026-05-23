La Semana Negra de Gijón premiará la trayectoria de Lorenzo Silva, homenajeará a Rambal y contará con Barbara Baraldi y Marta Robles, entre otros autores

A menos de seis semanas para el comienzo de su trigésimo novena edición, la Semana Negra presentó este sábado su cartel y una larga ristra de claves de la cita que tendrá lugar del 3 al 12 de julio en los terrenos del Arbeyal, a los que regresa con el reto de volver a reinventarse como espacio de tardeo. Una de las grandes novedades será el estreno del Premio Domingo Villar-Semana Negra, que a partir de este año reconocerá la trayectoria de un autor de género negro en español. El primer galardonado será Lorenzo Silva, quien contará con protagonismo en uno de los actos centrales del certamen. Además, el director de la Semana Negra, Miguel Barrero, indicó que se le dedicará una mesa redonda a Rambal en el 50.º aniversario de su asesinato y confirmó la presencia de autores como Barbara Baraldi o Marta Robles, entre otros.

El "Rufo" que recibirá Lorenzo Silva, Premio Domingo Villar-Semana Negra. / N. M. R.

El cartel que representará a la Semana Negra en esta edición es obra del ilustrador chileno Félix Vega Encina, quien ha optado por otorgarle importancia al "Elogio del Horizonte". Junto a la escultura de Eduardo Chillida aparecen, además, una ballena y algunas gaviotas. "He querido mostrar cuánto extraño a Gijón y a la Semana Negra. Cuando fui me llevaron a ver la escultura y me sorprendió cuando miré el cielo a través de ella. Era una verdadera postal", comentó Félix Vega a través de una grabación.

En la presentación de este sábado se hizo hincapié en la importancia de estrenar el Premio Domingo Villar-Semana Negra, fruto de la alianza de la Semana Negra con la Universidad de Salamanca y la familia del escritor vigués. El galardón será el "Rufo" de la primera edición del certamen literario gijonés, que ha sido escaneado e impreso en 3D. El jurado de este premio ha decidido entregarle ese "Rufo" a Lorenzo Silva para reconocer "una trayectoria sólida, coherente y profundamente vinculada a la mejor tradición de la novela negra en español". "A lo largo de tres décadas, su obra ha sabido combinar la ambición literaria con la capacidad de llegar a un público amplio", destacaron en la presentación de las claves del festival.

Autores destacados

Aunque en marzo ya se avanzó que la Semana Negra contaría con tres carpas y más de cien autores, este sábado se mencionaron algunos de los escritores más destacados que estarán en El Arbeyal entre el 3 y el 12 de julio. Más allá de las mencionadas Barbara Baraldi y Marta Robles, también estarán Paco Gómez Escribano, Mariano Sánchez Soler, Elmer Mendoza Cristina Higueras, Carlos Salem, Víctor Claudín, Eduardo Fernán López o Annika Brunkie.

Una de las citas más especiales de la Semana Negra será la mesa redonda sobre Rambal, con el objetivo de reivindicar su figura y recordar cuánto se ha escrito acerca de su historia. Asimismo, se presentará el nuevo libro de Xuan Bello, "El llibru infinitu", y se rescatará "Una semana muy negra", de Pedro de Silva, que será regalada el 11 de julio a los asistentes a la presentación de "Lo que queda a la espalda", las memorias dialogadas por Pedro de Silva con Julio César Iglesias.

Un año más, el lenguaje del cómic jugará un papel imprescindible en el certamen, que contará con una exposición de obras de cómic bajo el lema "Trabajar cansa". Esta muestra propondrá un recorrido sobre la forma en la que se reflejan la precariedad, el sindicalismo, el trabajo no remunerado, el sesgo de género o la salud y la siniestralidad laboral. En la exposición habrá trabajos de Alfonso López, Miguelanxo Prado, Ángel de la Calle, Elías Tañó y Elena Mistrello.

Precisamente, Elena Mistrello estará en la Semana Negra para presentar el libro "Historia gráfica del anarquismo". Elías Tañó hará lo propio con "Garafia", mientras que Ángel de la Calle hablará sobre su novela gráfica acerca de la Transición española, "La caja de Pandora" y sobre "La vida toda". También pasarán por la Semana Negra otros autores de cómic como Iñaki Echeverría, Ana Miralles, Emilio Ruiz y Joan Mundet.

El director de la Semana Negra también hizo hincapié en que la poeta Branca Trigo y el pintor Ramón Trigo ofrecerán una intervención especial en la que, bajo el título "Monstruos de tinta", Branca realizará un monólogo mientras Ramón pinta un cuadro en un lienzo de dos metros. La Semana Negra regalará el catálogo que recoge la obra expuesta completa, escrito y dirigido por Norman Fernández y Pepe Gálvez. La entrega se realizará el sábado 4 a las 21.00 horas en la Carpa del Encuentro, tras la mesa redonda de presentación de la obra.

En la presentación también estuvieron el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, y el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado, Antón García. Ambos remarcaron la capacidad de la Semana Negra para adaptarse a la novedad que supone volver al Arbeyal, un espacio que "lucirá en perfecto estado de revista", defendió Martínez Salvador.