Los vecinos, ante la brecha por la humanización de la avenida Príncipe de Asturias: "Esto aumenta la incertidumbre"

Con incredulidad y un escepticismo que ya viene de lejos. Así recibieron los vecinos las divergencias que mostraron en un escaso lapso temporal Principado y Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en relación a la humanización de la avenida Príncipe de Asturias. "Todo esto aumenta la incertidumbre", lamentaron los residentes en el oeste.

"Si no se ponen de acuerdo ni ellos... Lo único cierto y que vemos es que los camiones y las mercancías peligrosas siguen ahí a miles; que lo tomen con seriedad", reflexionó Carlos Arias, presidente de la asociación "Alfonso Camín" de La Calzada, cansado de "una larga colección de promesas e incumplimientos". "Queremos hechos palpables, nada de estimaciones y vaguedades", ahondó. "Estamos muy quemados con esta historia; son juegos políticos", declaró José Ramón Fernández, líder vecinal de Jove. "Si Príncipe de Asturias se humaniza y absorbe algo del ruido la situación mejoraría, pero no sería una solución sino un arreglín; sería pan para hoy y hambre para mañana", indicó Álvaro Tuero, presidente vecinal de El Natahoyo.

A José Luis García Nicieza, líder vecinal de Veriña y también presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes", esta brecha entre administraciones le indigna. "A estas alturas de la película esto es reírse de la gente", sostuvo García Nicieza, que achacó "falta de responsabilidad" a las implicadas. "Lo que los vecinos queremos son accesos a El Musel sin que nos cueste la salud", subrayó Charo Blanco, líder vecinal de Moreda.

"Es alucinante, surrealista, que el Principado diga una cosa y el Ministerio otra; y más siendo del mismo signo político", criticó Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV), que incidió en que "esto no se arregla poniendo árboles". "Ahora que parecía que el Principado estaba dispuesto a hacer algo... Tengo poca o ninguna fe en que el Ministerio lo haga", agregó Roberto Devesa, presidente vecinal de Pumarín, barrio donde está la avenida de Gaspar García Laviana, prácticamente una "prolongación" de Príncipe de Asturias.