La Calzada: mujeres y hombres con alma solidaria

Semanas atrás a iniciativa de la Asociación de vecinos “Alfonso Camín” de La Calzada se rindió un sencillo homenaje a un grupo de antiguos miembros de la citada asociación-mujeres y hombres, sirviendo además, el acto para el reconocimiento generalizado a todos los presidentes y directivos, tanto a título presencial como póstumo, que desde aquel lejano 7 de septiembre de 1967 dieron impulso a 59 años de actividad vecinal ininterrumpida, si se exceptúan, los tres meses del cierre, decretado en 1976 por orden gobernativa censurando una charla en la asociación sobre el sindicalismo de nuevo tipo ofrecida por el malogrado Juan Muñiz Zapico (Juanin) al poco de salir de Carabanchel donde había cumplido cárcel junto a otros sindicalistas de CC OO en el conocido proceso 1001. Libertad obtenida en aplicación de un proceso muy lento de amnistía vigilada y controlada para no perder las riendas que la transición aconsejaba.

La asociación vecinal, con buen criterio, llevó a cabo un homenaje sencillo para gente sencilla que escogió la sencillez como forma natural de vida y de compromiso hacia la vecindad, pero a su vez, gente muy grande por el alto nivel de generosidad desplegado en bien de la comunidad sin esperar recompensas por ello. Personas que no les dieron la espalda a los problemas porque hacerlo se convertía en motivo de traición. Mirar a los problemas de frente con afán de resolución dignificó su lealtad y forma de ser. Mujeres y hombres que sacaron energías para crear sinergias en un esfuerzo superior en bien de una tarea vecinal en años muy complejos.

Nada se hace por si solo, se hace por la entrega, dedicación, perseverancia y el deber de muchas personas que defienden aquello que realmente creen, es decir, ponerse al servicio del barrio para mejorarlo, personas con nombre y apellidos que por razones obvias no caben todas en este espacio. Mujeres y hombres que entendiendo las necesidades de la vecindad del barrio sembraron una dilatada semilla de sentimiento solidario y a ello se entregaron de forma encomiable.

El movimiento vecinal -por naturaleza- y sobre todo en La Calzada se practicó por todas estas personas como si de una carrera de relevos se tratase. La asociación vecinal como es obvio ha sido fiel a ese principio generacional heredando de manera continúa lo que otros iban dejando tras de sí. Por tanto, si de algo pueden presumir los vecinos de La Calzada es de haber contado con personas como los homenajeados hoy y sus anteriores y sucesores, fue contar con líderes vecinales de máximo rigor, honestidad y prestigio a pesar de que algunos -en época de autarquía política- sufrieran grandes presiones sociales y persecuciones políticas.

Un episodio vecinal que cumplirá 60 años en 2027, construido sobre lealtades de personas tan discretas como discreta fue su vida. El espíritu de todos ellos y de ellas fue el desinterés personal en favor de la entrega al colectivo. Por tanto, el homenaje no es un hecho construido en exceso de nostalgia, que también, sino en cuanto a marcar un tiempo en que generación tras generación comprendió que el futuro de su barrio dependía de su capacidad de compromiso, dedicación y trabajo. Personas que sin proponérselo se convirtieron en el eje vertebrador del movimiento vecinal en un horizonte mucho más amplio que el del propio barrio que se fue ampliando poco a poco al resto de la ciudad hasta lograr la creación de la Federación de Asociaciones de Vecinos en 1989.

Lo que movió a estos hombres y a estas mujeres a la largo de los años referidos a ofrecer al barrio otras cosas fue una resolución tremenda por ayudar a la gente decaída moral, social y políticamente. Personas decididas a luchar contra las injusticias sociales que se constataban en el barrio indistintamente de la época y que se asociaban a las desigualdades de clase fundamentalmente. Esto fue lo que impulsó a estos mecenas a entregarse a una lucha real para abrir el camino de concordancia entre lo racional, emocional y cultural, principios estos que, aunque fueran desconocidos por mucha gente, no era gente peor que la que sí los poseía como referencia de valor. Mentores, mecenas y ateneístas entendieron con devoción que debían dedicar parte de su tiempo a ayudar a los demás partiendo de su situación superior de conocimiento en aras de corregir las desigualdades apuntadas.

En suma, mujeres y hombres con alma que se emplearon a fondo con efecto amplificador para hacer grande a la asociación vecinal y al propio barrio de La Calzada a lo largo de los 59 años de historia ya aludidos. El próximo año se cumplirá el 60 aniversario del nacimiento de una lucha silenciosa, pero atractiva, que le ha dado al barrio sostenibilidad día tras día con prestancia a la lucha de objetivos concretos.

El homenaje del pasado 25 de abril sirvió también para demostrarle a estas personas que ni estaban solos ni se ceñía sobre ellos el olvido. Su larga trayectoria a pesar del anonimato los avalaba. Fueron aliados imprescindibles en escribir la historia de la asociación, la del barrio de La Calzada y la del movimiento vecinal gijonés. Una historia ejemplar, hecha de forma ejemplar por vecinos ejemplares. Por tanto, el homenaje en sí representó también a los ausentes independientemente de las causas que fueren y a todos los que les han sobrevivido hasta la fecha del citado homenaje. Todos ellos, sin excepción, estuvieron en el recuerdo de los asistentes que, afortunadamente, aún rebosan energía para crear sinergias en un esfuerzo superior por las cosas.

En la despedida alguna lagrima se dejó notar. También fue muy significativo ver en sus rostros dibujada una sonrisa por todo lo que hicieron y, a la vez, un rictus sombrío de tristeza por todo lo que dejaron de hacer. Pero en el fondo satisfechos porque su éxito consiste en sentirse bien con lo que hacen.

Agradecimiento a la asociación de vecinos Alfonso Camín por la iniciativa ya que la distinción ha servido para sacar de la trastienda recuerdos memorables con acento de personas provistas de alma comprometida y solidaria. Y, por supuesto, agradecimiento con mayúsculas a los actores principales por haber construido las bases de apoyo adecuadas en el momento en que el barrio lo necesitó.

Gracias, porque sí, por enseñarnos a vivir con esperanza cuando tanto desprecio inesperado nos aturde y asombra con giros insolidarios y faltos de alma.