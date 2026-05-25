Dos jóvenes que simularon pelearse con guantes de boxeo en Gijón generan un gran revuelo en Poniente
Los testigos decidieron llamar a la Policía ante la sospecha de que pudiera ser una reyerta real
Nueva intervención policial en el entorno de la playa de Poniente. Varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local tuvieron que acudir de urgencia al espigón de la zona del Talaso Poniente tras recibir el aviso de que había dos jóvenes peleándose como si se encontraran en un ring. Es decir, con guantes de boxeo incluidos.
Los agentes acudieron a toda prisa al lugar, que se encontraba en ese momento, sobre las siete y cuarto de la tarde, muy concurrido de jóvenes de todas las edades. Algunos de ellos, menores. Sin embargo, tras realizar las pesquisas pertinentes, determinaron que todo se trataba de una confusión. Los jóvenes no se estaban peleando en serio, sino como parte de algún tipo de broma entre amigos.
Lo que sucedió es que, como la playa se encontraba hasta arriba por las altas temperaturas, mucha gente que vio de lejos el corrillo creyó que algo grave estaba sucediendo. Nada más lejos de la realidad, ya que no se produjo ningún tipo de detención. Sí que los agentes realizaron registros en mochilas por si acaso.
Este es el segundo incidente que se produce en Poniente en poco tiempo. Hace unos días, y esta vez sí fue por algo serio, tuvieron que acudir varias patrullas a Rodríguez San Pedro, a la parada de bus que hay un poco antes del Museo del Ferrocarril, para atender a un joven herido. Le habían rajado en el abdomen.
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