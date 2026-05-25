El plan de Naval Azul avanza con la aprobación de la declaración ambiental

Avances de calado para uno de los proyectos estrella de Gijón. El Gobierno regional aprobó ayer la declaración ambiental del Plan Especial de Naval Azul, un trámite fundamental para poder seguir avanzando en la redacción del futuro parque empresarial de economía azul de El Natahoyo. Con esta luz verde por parte del Principado al proyecto, los plazos con los que ahora trabaja el gobierno local se despejan. Según las fuentes consultadas, el equipo redactor tiene ahora dos meses para elaborar el documento de aprobación inicial. Posteriormente, se daría el mes de junio para realizar aportaciones y se aprobaría en el Pleno municipal de julio o, como tarde, en el de septiembre.

El borrador del Plan Especial de Naval Azul había salido a información pública en el mes de marzo precisamente para su tramitación ambiental. En ese borrador, se hablaba, entre otras muchas cosas, de que el futuro parque empresarial contemplaba liberar el entorno de la dársena de agua. Se hacía con el objetivo de dejarla sin edificios para poder crear un paseo urbano alrededor de la lámina de agua que pudiera unirse a la pasarela que saltará la citada dársena y que engarzará Poniente con El Natahoyo. El borrador sumaba, entre otros equipamientos, un edificio "singular" para ampliar la actividad que ahora realiza el Bioparc Acuario de Gijón y ampliar el espacio de actuación para sumar una zona verde en la Travesía del Mar.

De aquella, la memoria del borrador planteaba tres alternativas diferentes. La alternativa escogida fue la última porque, entre otras cosas, permitía ampliar la conservación de los elementos patrimoniales. Dicha alternativa se centraba en ofrecer una conexión viaria al entorno en la fachada norte de las manzanas de Mariano Pola. Lo cual, se detallaba, entraña idear un trazado paralelo a la citada calle en la zona sur de los terrenos de Naval, en su parte más alejada del Cantábrico. Con esta decisión, el plan consigue proyectar un importante paseo marítimo y poner en valor las edificaciones vecinas.

Mientras la tramitación ambiental a la que ahora ha dado salida el Principado se cocinaba en los despachos del Gobierno regional, el proyecto de Naval Azul ha venido dando pasos en otras direcciones. Así, en abril se celebró la que fue la primera reunión participativa para hacer aportaciones al futuro parque empresarial. Hubo en el Ayuntamiento una veintena de entidades invitadas al salón de recepciones. Lo que se puso encima de la mesa, entre otras ideas, fue sumar diferentes espacios formativos, un acceso directo a la lámina de agua para ser utilizado por entidades como la Escuela de Marina Civil o el Centro Integrado de Formación Profesional del Mar para hacer ensayos y prácticas, o incorporar pantalanes para actividades lúdicas.

También se verbalizaron algunas dudas respecto al diseño del citado vial o el servicio a Indra y el Tallerón. Dicha reunión contó con los dos redactores del proyecto, Jesús Rueda y María Ángeles Vega, que dejaron claro en aquel momento que se trataba de "un borrador abierto". "Tenemos un borrador, pero no es una propuesta cerrada. Se trata de generar debate", afirmó Rueda en aquel encuentro en el salón de recepciones.

Ahora, con la aprobación de la declaración ambiental, el Plan Especial de Naval Azul da un paso muy importante para poder llegar a buen término. Se abre un plazo de dos meses para tener ese documento de aprobación inicial. El plan trazado es que junio sea el mes para hacer aportaciones y que pudiera aprobarse en el Pleno de julio o, llegado el caso, en el de septiembre, ya que generalmente agosto es mes inhábil para aprobar asuntos importantes.