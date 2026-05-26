Gijón ya aprovecha el paseo de Naval Azul para tomar el sol: "Se está mejor que en la playa, con menos gente y sin arena"

La "llegada" anticipada del verano generó desde la semana pasada que las playas de Gijón lucieran abarrotadas. Otros, como es habitual en la temporada estival, aprovecharon los rayos de sol para tostarse desde el verde que ofrecen los parques de Los Pericones e Isabel la Católica. A esas posibilidades hay que añadir este año el paseo de Naval Azul, una gran novedad en la ciudad a la que vecinos como Soledad Veiga no han tardado en sacarle partido. "Se está genial. Prefiero venir aquí que a la playa porque hay menos gente y me gusta más el césped que la arena", indicó este martes Veiga mientras se protegía del sol con su crema y sus gafas.

El ambiente veraniego en el paseo gijonés de Naval Azul, en imágenes / Juan Plaza

Soledad Veiga descubrió este martes su nuevo lugar favorito de cara al verano que ya asoma a la vuelta de la esquina. Esta vecina de El Polígono solía acudir todos los años al espigón de Poniente, pero antes de llegar a aquella zona recordó que los antiguos terrenos industriales del astillero se habían convertido en 30.000 metros cuadrados de zonas verdes y paseos en el marco del Plan Especial de Naval Azul, que actualmente avanza con la aprobación de la declaración ambiental por parte del Principado para poder generar en el futuro el parque empresarial de economía azul de El Natahoyo.

Precisamente, el portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, confirmó que el equipo redactor tiene dos meses para elaborar el documento de aprobación inicial, que se aprobaría en el Pleno municipal de julio o en el de septiembre. "Confiamos en que probablemente no lleguemos ni a agotar esos dos meses, que lo podamos hacer antes. Por tanto, el calendario temporal que dimos a las entidades y vecinos se podría cumplir", manifestó Martínez Salvador, que sostuvo que "no sería descabellado ni mucho menos que tengamos la aprobación inicial antes del parón de agosto”.

Un baño público, una fuente y más papeleras

Además, el edil forista apuntó que este jueves se producirá una nueva reunión entre el equipo redactor con los agentes involucrados en el "think tank" de la Economía Azul que coordina la Cátedra de Economía Azul de la Escuela Superior de Marina Civil. La siguiente semana será el turno de otras reuniones con entidades que estuvieron presentes en la primera mesa de participación y que han mostrado interés en hacer aportaciones. "Seguimos haciendo una tramitación del Plan Especial que incluye a todos y cumplimos también el compromiso de que lo íbamos a abrir a la participación", subrayó Martínez Salvador.

Al margen de esos avances en el proyecto de Naval Azul, los vecinos de la ciudad ya disfrutan del paseo que se habilitó en los antiguos terrenos industriales de El Natahoyo. "Esto daba pena verlo. Me encanta cómo ha quedado esta zona y ojalá siga siendo un espacio tranquilo", expresó Soledad Veiga, quien agregó que "ya solo falta que consigan hacer lo mismo en los terrenos de Pymar, que es la parte que afea las vistas".

Más allá de tomar el sol, son muchos los gijoneses que se acercan cada tarde a Naval Azul para disfrutar de la pesca. "Antes solía ir al espigón de Poniente, pero había que andar un poco más y se pescaba menos que aquí. Los primeros días saqué cuatro chopas grandes", comentó José Antonio García, quien reside en El Natahoyo desde hace tres décadas. "Hacer esta obra le ha dado mucha vidilla al barrio. Estamos encantados. Hay días que nos llegamos a juntar aquí hasta 20 personas pescando", aseveró, al tiempo que conversaba con su compañero de afición, Aurelio Palicio.

Hay algunos pescadores que ya han formado un grupo que se reúne a diario en el paseo de Naval Azul. Un claro ejemplo de ello lo protagonizan el afgano Behzad Kharazmi, el brasileño Marlon Cristiano Losch Sepp, el argelino Amrani Benair, el iraní Ali Khvarazmi y el ovetense Javier Sopeña. "Llevamos viniendo desde que abrieron Naval Azul. Antes solíamos ir por la zona de Poniente y siempre comentábamos entre nosotros que ojalá pudiéramos aprovechar esta parte porque sabíamos que los peces venían más por aquí", desarrolló Losch, quien reconoció que "este ya es nuestro sitio de encuentro y vemos que cada vez viene más gente".

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Tanto estos grupos de pescadores como Soledad Veiga coincidieron a la hora de reivindicar que "estaría bien que instalaran algún baño público, una fuente de agua potable y más papeleras, pero en general ha quedado muy guapo". En esa misma línea se pronunció Roberto Téllez, quien acostumbra a terminar sus paseos en Naval Azul. "Ha sido una gran idea darle esta salida después de tantos años parado. Para tomar el sol es una maravilla", destacó.