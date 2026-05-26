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Nuevo impulso a "La fiesta de las familias" de la zona oeste de Gijón: la cita se desarrollará este domingo en estos dos centros educativos

La plataforma "Creando comunidad" contará con el apoyo de los clubes deportivos que buscan constituir su fundación

Asistentes a la pasada edición de la fiesta organizada por &quot;Creando comunidad&quot;.

Asistentes a la pasada edición de la fiesta organizada por "Creando comunidad". / Ángel González

Nico Martínez

La jornada que cada año impulsa en la zona oeste la plataforma "Creando comunidad" para conmemorar el Día Internacional de las Familias contará esta vez con un nuevo impulso. La Fundación Deporte Gijón Oeste (Fundego) que han creado siete clubes se encargará de coordinar y dinamizar la programación deportiva de esta fiesta dedicada al disfrute familiar, que tendrá lugar en el IES Mata Jove y el colegio Eduardo Martínez Torner este domingo.

La actividad de la jornada se desarrollará de 11.00 a 18.00 horas. Más allá de los juegos deportivos que organizará la Fundego, desde el inicio también habrá talleres circenses y creativos a cargo de las entidades y asociaciones de familias de la zona oeste que forman la plataforma "Creando comunidad".

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De 14.00 a 16.00 horas habrá una comida "en familia" y de 16.00 a 18.00 horas se realizará la entrega de premios de microrrelatos. Asimismo, por la tarde habrá otros talleres y los asistentes podrán disfrutar de los hinchables.

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