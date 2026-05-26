Visita y charla especial en el colegio Santa Olaya: la Alcaldesa de Gijón, protagonista de un episodio de "RadiOlayinos"

La Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, visitó este martes el colegio Santa Olaya, donde protagonizó una entrevista diferente a las que suele estar acostumbrada. La regidora animó a los alumnos de tercero de Primaria por convertirse en finalistas de la VIII edición de los Premios Nacionales de Radio Escolar "Gonzalo Estefanía" y también participó en un programa de "RadiOlayinos". Una charla en la que los niños pudieron conocer más en profundidad a la primera edil.

El proyecto con el que el centro educativo de El Natahoyo ha destacado en el certamen se llama "El cole de mis sueños: código Saknussemm". Lo elaboran los estudiantes de tercer, con su tutor Carlos Sagredo, y está inspirado en la literatura de Julio Verne. Es uno de los doce finalistas en una convocatoria a la que se presentaron 90 programas, de los que se admitieron 68. Una representación del alumnado, profesorado y familias del Santa Olaya acudirá el 29 de mayo a Madrid para participar en el acto oficial de entrega de premios. El Santa Olaya es el único centro de Asturias que ha llegado a la final de este proyecto de impulso a la radio educativa que se organiza en cuatro categorías.

Carmen Moriyón firma en "El rincón de las estrellas" del colegio Santa Olaya. / LNE

Esta iniciativa "combina creatividad, trabajo cooperativo y expresión oral y cuenta cómo el alumnado imagina el colegio de sus sueños". Los escolares y su tutor convirtieron en una emisión radiofónica una historia que tiene como escenario principal la biblioteca del centro y lo que pasa tras encontrar un viejo manuscrito dentro de una edición del "Viaje al centro de la tierra" de Verne, caída al suelo desde una de las estanterías de la biblioteca escolar.