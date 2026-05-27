Novecientos niños se gradúan como "guardianes del agua" en El Arbeyal: "Es clave que en una edad tan temprana ya sepan cómo prevenir ahogamientos"

Con sus gorras, gafas de sol, botellas de agua y mucho entusiasmo. Así acudieron a la playa del Arbeyal en la mañana de este miércoles los alrededor de 900 niños que participaron en "La convención de los guardianes del agua", la jornada con la que llegó a su fin la tercera edición de "SwimSafe", el proyecto de educación y seguridad acuática impulsado por el Club Natación Santa Olaya. "Acabamos de tener en Asturias varios casos de ahogamiento. Es un problema casi diario cuando llega el verano, por lo que resulta clave que sepan cómo prevenir riesgos en una edad tan temprana", destacó el presidente del Santa Olaya, Gonzalo Méndez.

La jornada final del proyecto "SwimSafe" en Gijón, en imágenes / Ángel González

En esta edición, el proyecto llegó a 30 colegios, 53 unidades escolares y más de 1.000 alumnos de entre 7 y 8 años. Finalmente, a la jornada con la que se puso el broche de oro a "SwimSafe" pudieron acudir en torno a novecientos escolares de 24 centros que inundaron de ilusión los alrededores del Arbeyal entre las diez de la mañana y la una del mediodía.

La actividad arrancó con los niños llevando a cabo un recorrido por los distintos espacios que el Santa Olaya había distribuido por la zona. En esos puntos, los alumnos pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas y en la piscina del club olayista a lo largo del curso. Asimismo, la Policía Local, el equipo de Salvamento y los bomberos contaron con sus respectivos puestos. Los agentes se centraron en explicar las claves de sus drones, que resultan eficaces a la hora de investigar casos de ahogamiento, mientras que los socorristas se centraron en dar a conocer el significado de las banderas de la playa. Por su parte, los bomberos señalaron que "nosotros tenemos el material necesario para actuar en las horas en las que ya no hay socorristas".

Corrientes, rocas o medusas

Una vez completados los retos, los niños presenciaron un simulacro de rescate llevado a cabo por los miembros de los equipos de bomberos, socorristas y ambulancias. Pelayo García, uno de los integrantes del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, tuvo que ser ayudado entre el resto de profesionales para poder salir del agua.

Tanto los alumnos como los profesores agradecieron la oportunidad que les ha brindado el Santa Olaya durante el curso para aprender acerca de la prevención de ahogamientos. "Ya sabemos mucho sobre seguridad y conocemos peligros como las corrientes, las rocas o las medusas", afirmó Alejandro del Campo, alumno del colegio Laviada, quien añadió que "nos ha encantado el proyecto". "El trabajo que consiguen realizar es impresionante", apuntó el docente Eduardo García.

Noticias relacionadas

Las actividades que se realizaron en El Arbeyal contaron con la visita de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que acudió junto al director de Juventud y Proyectos Educativos del Ayuntamiento, Carlos Llaca. "Estamos encantados de seguir colaborando con el Santa Olaya y vamos a tener reuniones para abordar una iniciativa sobre primeros auxilios", aseguró Llaca, que agregó que "sería muy interesante poder llevar este proyecto a otras ciudades". Por parte de la Autoridad Portuaria estuvo el responsable de Relaciones Institucionales, José Luis García Lorenzo. También asistieron la jefa del servicio de Salvamento de Playas de Gijón, Flor Palacio, y representantes de los colaboradores del proyecto, la Empresa Municipal de Aguas, Caja Rural de Asturias, Veolia, El Corte Inglés y Sarasúa.