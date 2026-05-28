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Un árbol de grandes dimensiones, al lado de un colegio de Gijón, caer por el viento y obliga a cortar la calle

Operarios de la empresa municipal Emulsa comenzaron esta mañana a retirar el tronco y las ramas de la vía, en El Natahoyo

El viento derrumba un árbol en El Natahoyo

El viento derrumba un árbol en El Natahoyo

R. Valle

Gran susto en el barrio de El Natahoyo. Las fuertes rachas de viento que se hicieron notar ayer por la tarde en Gijón provocaron que un árbol de grandes dimensiones se viniese abajo. Se trata de un árbol ubicado en el recinto del colegio Atalía.

El incidente ocurrió por la tarde y la caída del árbol afectó a varias calles de la zona, en concreto, a la Fábrica de Loza y a Arcipreste de Hita. Esa esquina se vio colapsada por culpa del árbol, aunque afortunadamente ni había peatones en ese momento ni ningún niño en los centros educativos próximos.

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Esta mañana, alrededor de medio docena de operarios de la empresa municipal Emulsa se encontraba talando los restos para poder ir retirando el tronco y las ramas y así reestablecer la normalidad en la vía.

Operarios de Emulsa trabajando en la retirada del árbol esta mañana.

Operarios de Emulsa trabajando en la retirada del árbol esta mañana. / LNE

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