Jove protesta por la contaminación que se dispara tras la reactivación del horno de B de Arcelor
A. R.
Gijón
Convocada por la Asociación de Vecinos Santa Cruz de Jove, y bajo el lema de "Basta ya de contaminación. Con nuestra salud no se negocia", se llevó a cabo esta tarde en la parroquia gijonesa de Jove una concentración en respuesta a la preocupación que se siente en la zona por los efectos perniciosos de la contaminación. Que se dispara, dicen, "con el arranque del horno B de Arcelor Mittal". "La lluvia de metal procedente de la puesta en marcha del horno B merece una gran protesta porque la contaminación enferma y mata", clamaban los convocantes.
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