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Obras y costes de la reforma del albergue de Serín: "Es una inversión histórica"

Los trabajos, que acaban de ser licitados, incluyen la renovación de cerramientos y cubiertas y la rehabilitación de las zonas comunes

Un perro en una de las áreas del albergue de animales de Serín.

Un perro en una de las áreas del albergue de animales de Serín. / Marcos León

R. Valle

En 374.374 euros (IVA incluido) se ha fijado el presupuesto base de licitación de las obras para la reforma integral del Centro Municipal de Protección Animal de Serín, que ha sacado a licitación la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad que encabeza el edil popular Rodrigo Pintueles.

Entre las actuaciones previstas en este plan de obras que pretende dejar atrás las carencias acumuladas en los últimos años en este equipamiento se incluyen la renovación de cerramientos y cubiertas de los habitáculos, la rehabilitación de zonas comunes y espacios de cuarentena, la mejora de los sistemas de drenaje y saneamiento, la reforma de la climatización y ventilación, así como la creación de nuevos espacios de socialización y ejercicio para los animales.

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También se contempla la adecuación de las zonas de atención al público y al voluntariado y la actualización de las infraestructuras eléctricas y de iluminación. Todo ello con la intención, se explica desde Medio Ambiente, de conseguir que las instalaciones cumplan la normativa vigente en materia de bienestar animal y se mejore de forma global la atención que se presta desde este dispositivo municipal.

"Esta inversión histórica es fruto de nuestro compromiso para terminar con las deficiencias estructurales que presentaba la instalación y permitirá a Gijón dar un gran salto cualitativo en todo lo que concierne al bienestar animal, dotando por fin a nuestra ciudad de un equipamiento digno, moderno y adaptado a las necesidades reales del servicio y de los animales que allí se cuidan", destacó el edil Rodrigo Pintueles para quien las obras "nos alineará con los estándares más avanzados de España en materia de protección animal".

Dentro de la nueva ordenanza

Protección animal que también es motivo de una nueva ordenanza sobre la que está trabajando la concejalía de Medio Ambiente y cuyo articulado se incluyen las condiciones que se tienen que cumplir en el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento.

Noticias relacionadas y más

Tras un amplio proceso de participación ciudadana, el proyecto normativo de esta ordenanza fue aprobado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento y ahora el texto está abierto a las enmiendas que puedan presentar los grupos municipales. Gijón tiene más de 37.000 perros y 11.000 gatos registrados. Números que avalan la trascendencia de esta nueva normativa. La ordenanza refuerza el régimen sancionador para mejorar la protección de los animales.

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