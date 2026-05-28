El plan de Naval Azul se completará con un informe sobre los vestigios industriales del astillero

La declaración ambiental favorable a Naval Azul emitida por el Principado esta semana se hizo pública este jueves y no obliga a realizar ningún cambio sustancial al plan especial del ámbito, que si todo va bien podrá aprobarse de manera inicial en Pleno el próximo julio o, como tarde, en septiembre. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, entidad competente de este trámite, señala que la propuesta de los redactores del plan no generaría afecciones al medio ambiente e incluye un listado de aportaciones compatibles con el actual planteamiento. Una de esas aportaciones es de la Consejería de Cultura, que recuerda que, de acuerdo a la ley, el Ayuntamiento tendrá que remitir "un informe técnico" sobre "la máquina industrial existente" en los antiguos astilleros y para poder analizar su valor patrimonial.

Otro apunte que lanza el Principado es que, como el plan especial "contempla nuevas edificaciones próximas al conjunto protegido", el que integran las naves históricas, "en lo relativo a la planificación urbanística, estos bienes y sus entornos deberán ser tratados como elementos singulares y referentes en el territorio, garantizando su visibilidad y apreciación desde el mayor número de puntos de vista". Los redactores del plan especial, en cualquier caso, ya apuestan por conservar y destacar los elementos patrimoniales del entorno.