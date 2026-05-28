El plan de Naval Azul se completará con un informe sobre los vestigios industriales del astillero
La declaración favorable del Principado incluye algunas correcciones menores pero avala que el planteamiento del futuro parque empresarial no generará problemas medioambientales
La declaración ambiental favorable a Naval Azul emitida por el Principado esta semana se hizo pública este jueves y no obliga a realizar ningún cambio sustancial al plan especial del ámbito, que si todo va bien podrá aprobarse de manera inicial en Pleno el próximo julio o, como tarde, en septiembre. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, entidad competente de este trámite, señala que la propuesta de los redactores del plan no generaría afecciones al medio ambiente e incluye un listado de aportaciones compatibles con el actual planteamiento. Una de esas aportaciones es de la Consejería de Cultura, que recuerda que, de acuerdo a la ley, el Ayuntamiento tendrá que remitir "un informe técnico" sobre "la máquina industrial existente" en los antiguos astilleros y para poder analizar su valor patrimonial.
Otro apunte que lanza el Principado es que, como el plan especial "contempla nuevas edificaciones próximas al conjunto protegido", el que integran las naves históricas, "en lo relativo a la planificación urbanística, estos bienes y sus entornos deberán ser tratados como elementos singulares y referentes en el territorio, garantizando su visibilidad y apreciación desde el mayor número de puntos de vista". Los redactores del plan especial, en cualquier caso, ya apuestan por conservar y destacar los elementos patrimoniales del entorno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
- Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento
- Los socorristas de Gijón rescatan a varios jóvenes del agua tras un momento de apuro en San Lorenzo
- Localizan una calavera en el interior de una casa deshabitada de un barrio de Gijón
- El Ayuntamiento defiende los trámites de las fiestas de prao, tras la cancelación de las de Montevil: 'No es cierto que se hayan introducido requisitos nuevos
- Dos heridos, uno con pronóstico reservado, tras un brutal accidente en Gijón
- Espectacular persecución por Gijón: roba una furgoneta, se da a la fuga, la Policía Local embiste contra él para detenerlo y da positivo en drogas
- La nueva actividad en Gijón para los amantes de la sidra: una pumarada de 40.000 hectáreas que abre al público