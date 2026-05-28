La zona oeste juega en equipo

“El premio es vivir a su lado”. Aquella frase de Fernando Sierra Cachero se me quedó grabada hace tiempo. La escribí entonces pensando en lo que ocurría en la zona oeste de Gijón: esa mezcla de compromiso, deporte, barrio y protagonismo femenino; esa capacidad de hacer grande lo que muchas veces nació con poco más que una pista, unas familias y la certeza de que el deporte puede transformar vidas.

Cosas de la vida, ese espíritu da un paso más. Este nuevo capítulo se llama Fundación de Clubes de la Zona Oeste de Gijón (Fundego). Y no es una sigla más. Es la confirmación de algo que llevaba años sucediendo: que la zona oeste no solo compite, construye comunidad.

El Club Voleibol La Calzada, el Calzada Rugby Club, el Club Baloncesto L’Arbeyal, el Club Balonmano La Calzada, el Club Deportivo Judo La Calzada, el Club Patín Solimar y el Club Rítmica Galaica han decidido dar un paso deportivo y social: unirse, reconocerse y hacer visible una potencia colectiva que admiramos por separado.

Porque lo que ocurre al oeste de nuestra ciudad no se explica solo con resultados, aunque los haya, y muchos. Se explica con horas de entrenamientos, desplazamientos, rifas, reuniones, puertas que se abren y otras que hubo que empujar con el hombro; con familias colaborando, directivas haciendo encaje de bolillos y niñas y niños encontrando en el deporte un lugar al que pertenecer.

Durante años hemos hablado de estos clubes como ejemplos de resistencia. Y lo son. Pero toca dejar de pedirles que resistan siempre. Resistir no puede ser el plan. Resistir no puede ser la política pública. Resistir no puede ser el destino de quienes han demostrado que saben educar, integrar, cuidar, competir y representar a una ciudad.

FUNDEGO nace precisamente de ahí: de la necesidad de pasar de la admiración a la responsabilidad compartida. De entender que estos clubes no son una anécdota de barrio, sino una infraestructura social esencial. Una red que acompaña a la infancia, genera referentes, abre caminos a las mujeres, crea hábitos saludables y sostiene territorios donde las instituciones llegan tarde.

La zona oeste ha convertido el deporte en una escuela de ciudadanía. Aprender a entrenar aunque llueva. A compartir pista. A perder sin romperse. A ganar sin olvidar de dónde vienes. A mirar a una compañera y saber que su esfuerzo es el tuyo.

Por eso FUNDEGO importa. Porque ordena una energía que ya existía. Porque da una voz común a quienes llevan demasiado tiempo haciendo ciudad desde abajo. Porque permite reclamar con más fuerza recursos, instalaciones, apoyo y visibilidad.

Aquel “Mis equipos, mi gente” sigue teniendo sentido. Pero quizá hoy pide ser escrito en plural: nuestros equipos, nuestra gente, nuestra zona oeste, nuestra responsabilidad. Porque cuando la zona oeste juega en equipo, Gijón entero debería ponerse a su lado.