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Cortes de tráfico este domingo por una prueba ciclista en el oeste de Gijón

La línea 1 de Emtusa también se verá afectada por el recorrido

Prueba ciclista en una imagen de archivo.

Prueba ciclista en una imagen de archivo. / Marcos León

Nico Martínez

Aviso para los conductores. El Gran Premio Ciclista de La Calzada que se celebrará este domingo, 31 de mayo, motivará restricciones de tráfico en varios puntos de la zona oeste durante la celebración de la prueba. Desde el Ayuntamiento instan a la ciudadanía a "colaborar y atender en todo momento las indicaciones del voluntariado de la organización, de Protección Civil y de los efectivos de la Policía Local, que velarán por la seguridad de la prueba".

La salida de la competición tendrá lugar a las 11.00 horas desde la calle Martín, continuando por camino de Rubín - carretera de Avilés - Puente Seco - GJ-10 - AS-395 (Ctra. la Zalia), donde se lanzará oficialmente la carrera. El recorrido incluye tres ascensiones a Picún (Cenero) y posterior vuelta a casco urbano por Puente Seco para la subida final a la Campa Torres, donde estará ubicada la meta.

Estará prohibido estacionar el día de la carrera desde las 00.00 a las 15.00 horas en ambos márgenes de la calle Martín, desde su intersección con calle Torno hasta calle Cardona. En parte del estacionamiento nuevo de Calle Martín, según señalización habilitada.

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Asimismo, se llevarán a cabo cortes de tráfico desde las 10.30 horas en la calle Martín, entre la calle Manuel R. Álvarez y la calle Alonso de Quintanilla. La línea 1 de Emtusa será desviada por la calle Hernán Cortés. La carretera de Avilés sufrirá dos cortes puntuales, uno para el paso de la salida neutralizada a las 11.00 horas, y otro cuando la carrera regrese a casco urbano, que está previsto entre las 12.30 y las 13.00 horas. Además, la carretera de la Campa se cerrará totalmente al tráfico a partir de las 12.30 horas, hasta finalización de la prueba.

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