El PSOE busca parar desde el Pleno la ubicación del Archivo en un sótano de El Natahoyo: "Se ponen en riesgo documentos de gran valor"

Una recopilación de imágenes mostrando deficiencias en las instalaciones del sótano del edificio sociosanitario de El Natahoyo y las referencias a un informe elaborado por el exarchivero municipal, Xilberto Llano, acompañaron la presentación pública por parte de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen Eva Pérez, de la iniciativa con la que busca que el Pleno de Gijón fuerce la paralización inmediata del plan del gobierno local de trasladar el servicio del Archivo Municipal de su ubicación en la Torre del Reloj a las dependencias de la avenida de Moreda. Un traslado ya en marcha en cuanto al depósito en El Natahoyo de documentación procedente de otros almacenes del Archivo y con una dotación económica inicial de 300.000 euros para acondicionar el espacio y comprar archivos rodantes.

"Esa ubicación no cumple con las condiciones exigibles y adecuadas para conservar documentos de incalculable valor histórico y calificados como Bien de Interés Cultural. Estamos hablando de que el documento más antiguo que se conserva es de 1507", concretó Pérez recordando que el informe de Llano ya recogía que en el techo de ese sótano había numerosas bajantes lo que generaba riesgo de filtraciones y de caída de agua sobre estanterías y documentación. De hecho, ya se habían detectado oxidaciones en estanterías metálicas a causa de esas filtraciones.

Para el PSOE el plan del gobierno municipal de ubicar el Archivo en esa instalación de El Natahoyo "pone en riesgo la conservación de documentos históricos de gran valor y cuya reparación o reposición puede ser imposible" lo que podría conllevar no solo "una pérdida irreparable para el municipio. También, asegura la socialista, "las correspondientes responsabilidades legales".

Imagenes sobre la situación del sótano / Lne

La falta de una ubicación idónea es solo uno de los tres problemas que el PSOE denuncia sobre la realidad del Archivo municipal. Pérez también incidió en la falta "de un reglamento que se había comprometido y del que desconocemos en que punto está" y en las necesidades de personal ya que "a día de hoy no existe una plaza definitiva de archivero y es inminente la jubilación de algunas de las personas que están en atención al público".

Por todo ello, la iniciativa plenaria del PSOE, se organiza en tres puntos de acuerdo. El primer se centra en la suspensión de cualquier acción vinculada a un traslado al edificio sociosanitario de El Natahoyo, el segundo pasa por pedir que se entregue a los grupos políticos un listado de los bienes ya trasladados "para conocer que documentos están en riesgo" y el tercero reivindica buscar el asesoramiento de expertos de cara a definir la ubicación idónea del Archivo. Pérez sugiere contar con la opinión de la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias, de la directora del Archivo Histórico de Asturias y del Consejo de Cooperación Archivística.

Área del edificio sociosaniario donde iría el Archivo. / R.V.

En definitiva", concretó Pérez, "lo que pedimos es que se dinamicen todas las actuaciones tendentes a devolver al Archivo Municipal la dignidad que nunca debió perder. Hay que dar al Archivo el nivel de importancia que le corresponde y que tuvo bajo mandatos socialistas".