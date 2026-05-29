Al Santa Olaya se le da bien los micrófonos: el colegio de El Natahoyo gana el premio nacional de radio escolar

Lo lograron. Los alumnos de 3º de Primaria del colegio Santa Olaya, de El Natahoyo, han ganado el primer premio de la octava edición de los Premios Nacionales de Radio Escolar "Gonzalo Estefanía". Lo han hecho de la mano de su tutor, Carlos Sagredo, y con su proyecto “Código Saknussemm”, donde imaginan el cole de sus sueños a partir de una historia que tiene como escenario principal la biblioteca del centro y lo que pasa tras encontrar un viejo manuscrito" dentro de una edición del "Viaje al centro de la tierra" de Julio Verne caída al suelo desde una de las estanterías.

En el proyecto han participado los 16 alumnos de 3º aunque solo unos pocos, acompañados de sus familias y algunos docentes, tuvieron la posibilidad de desplazarse hasta Madrid para asistir a la gala final. El colegio gijonés se las veía en la final de su categoría –la A para centros de Educación Infantil, Primaria y Especial–con un centro de Zaragoza y otro de Almonte (Huelva). Fueron los tres finalistas sobre 32 propuestas presentadas y sobre todos ellos triunfó el proyecto del Santa Olaya. "Estamos supercontentos", festejaba la directora del centro, Rocio Paz, al tiempo que iba dando la buena nueva y esperaba por el regreso de la delegación que se había ido a Madrid en un viaje maratoniano de ida y vuelta el mismo día.

Estos veinte minutos de radio ficción son solo una parte de la apuesta que el centro ha hecho este año por convertir la radio en un elemento de educación. Radiolayinos acumula solo en los últimos meses más de 90 podscat con todo tipo de temáticas y donde colaboran alumnos y profesorado. Forma parte del proyecto de innovación educativa "Vive Asturias ¡y cuéntalo!" de la consejería al que se sumó el Santa Olaya. Hay programas de radio, hay una aula con un equipo y la esperanza de que proximamente se pueda mejorar e insonorizar, hay un club de radio al que se puede ir en la hora del recreo y ahora hay un premio nacional que reconoce toda esa labor.

Un colegio que mira a todo el mundo

"Se lo han ganado. Han trabajado mucho", reconocía Sagredo desde Madrid en una intervención radiofónica en Onda Cero. ¿Y cómo es el colegio de los sueños que contaron los pequeños de ocho y nueve años del Santa Olaya en su programa radiofónica". Pues, explica el profesor, un "sitio donde se trabaja en equipo, con medios digitales y donde lo que se hace traspasa las puertas y ventanas del centro y llega a padres y abuelos".

Lo que en el colegio Santa Olaya, con gran parte del alumnado con orígenes familiares en otros países, es como decir llegar a todo el mundo. Algo que consigue Radiolayinos y que, ahora, les ha valido un premio nacional.