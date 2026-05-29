Los vecinos de las torres de La Estrella de La Calzada aprueban pedir un crédito para acabar la obra de rehabilitación, mientras pelean por la subvención millonaria que tienen riesgo de perder

La comunidad de propietarios de las torres de La Estrella solicitará un préstamo bancario de 1.518.182,78 euros para poder acabar las obras de rehabilitación de la fachada de una de las torres, después de que el Principado haya abierto un expediente para revocar los 2.467.100,48 millones de euros de subvención que había concedido para la rehabilitación energética de ambas fachadas al haberse sobrepasado el plazo máximo para ejecutar los trabajos. La solicitud del préstamo fue aprobado este jueves por mayoría en la asamblea de propietarios que se celebró en el Ateneo de La Calzada, tras descontar los 564.4895 euros que pagarán al contado 57 propietarios y los 383.931 euros que pagarán otros 41 en un plazo de seis meses, para ahorrarse intereses.

El nuevo préstamo a diez años, con el primero de carencia y un tipo de interés del 3,65% se negociará con una cooperativa de crédito asturiana, a la que también se traspasará el préstamo que ya habían suscrito –desvinculado de la cuantía de la subvención– por otros 2,4 millones de euros para pagar la obra con otra entidad financiera con un tipo de interés más elevado. El nuevo crédito que se va a pedir por 1,52 millones, correspondiente a lo que les tocaría aportar a los 176 propietarios que no optaron por otra fórmula de pago, se acordó tras un acalorado debate en la asamblea, en la que una parte de los vecinos se mostraron reacios a adelantar el dinero. De esos 176 propietarios, 98 no habían respondido al cuestionario que previamente se envió a los vecinos para que eligieran la fórmula de pago.

La decisión se acabó adoptando después de que tanto el administrador de la comunidad como el máximo directivo de la empresa ovetense que ejecuta las obras argumentaran que para tener opciones para cobrar la subvención, tanto porque el Principado reconsiderara su planteamiento de revocarla, como para poder reclamarla en los tribunales, es necesario que la obra esté completamente ejecutada y pagada el 30 de junio.

La comunidad de propietarios ha presentado alegaciones contra la revocación completa de la subvención por incumplimiento de plazo y vecinos críticos con la gestión de la comunidad en este asunto aseguró que en el Principado les han asegurado que la próxima semana se adoptará la resolución al respecto.

Uno de los vecinos, momentos antes de la reunión de la junta de propietarios de La Estrella. / Juan Plaza

El director general de la empresa que ejecuta la obra insistió a los vecinos en que considera que hay argumentos para conseguir que el Principado pague los 2,47 millones de euros de subvención o al menos 1,94 millones de euros correspondientes a la parte de la obra ya ejecutada cuando venció el plazo, pudiendo pleitear para cobrar la cuantía restante, posteriormente, o toda, en caso de que el Principado revoque completamente la ayuda.

Alegaciones

Entre las alegaciones que presentó la comunidad, una de ellas es que el IDAE –quien transfirió al Principado los fondos europeos de esta subvención– respondió en una consulta formulada por otra comunidad autónoma que en el caso de que una obra no se hubiera culminado en el plazo establecido sería aceptable un pago parcial de la subvención.

Otro de los argumentos de las alegaciones es que el Principado tardó 27 meses en resolver la concesión de la subvención en octubre de 2023. La comunidad decidió acometer la obra en febrero de 2024 y el contrato se firmó tres meses después. El préstamo bancario inicial se consiguió el 26 de junio. El plazo para ejecutar las obras venció en octubre de 2025 tras una prórroga.

A preguntas de uno de los vecinos, la empresa explicó que en este caso no se podía haber solicitado la prórroga hasta junio de 2028, como sí es posible con las ayudas actuales de la convocatoria PRTR (ayudas europeas de transformación y resiliencia) dado que la subvención a la comunidad de La Estrella se hizo bajo un programa anterior, el PREE (Programa de Rehabilitación Energética de Edificios).

Butilo

Después de más de tres horas de reunión, la asamblea se tuvo que suspender sin ni siquiera votar el segundo punto del orden del día, dado que el centro público en el que se celebró tenía que cerrar. Sí dio tiempo a que la arquitecta Marta Pujades explicara la propuesta para poder ejecutar la obra de los patios y cobrar la subvención que tiene concedida, para lo que es necesario que la obra esté concluida el próximo mes de enero.

Para ahorrar tiempo, se va a optar por picar el interior de los patios para impermeabilizarlos con tela asfáltica. En su lugar se va a optar por un sistema que contempla la impermeabilización con butilo, colocándolo por debajo de una nueva capa de mortero y pavimento, sin necesidad de picar lo actual. La comunidad dispone de fondos para acometer esta obra con independencia de que reciba o no la ayuda concedida.