Lourido declara en el Juzgado por el carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: defiende que informó de todo al consejo de El Musel y Ebhisa

El expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón y de Ebhisa, Laureano Lourido, declaró ayer como investigado por la supuesta salida irregular de 120.000 toneladas de carbón de la terminal de minerales en noviembre de 2020, señalando en su declaración ante la magistrada que instruye el caso que mantuvo informados a los consejos de administración de Ebhisa y de la Autoridad Portuaria de Gijón tanto de la disputa por la propiedad de un cargamento de 160.000 toneladas de carbón entre NMR y Telf, como de la supuesta desaparición de parte del mismo en cuanto tuvo constancia de ello, avanzado ya el año 2022.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón mantiene abiertas diligencias por un delito de apropiación indebida relacionado con el cargamento de 160.000 toneladas del buque "Berge Triglav", descargado por Ebhisa en octubre de 2020 por cuenta de NMR, la cual no llegó a pagar la mercancía a su proveedor, la compañía con sede en Suiza Telf. Por esta causa están investigados los dos socios de Natural Mining Resources 1926 (NMR), Lourido y otros tres excargos de Ebhisa y del Puerto, dos directivos y un empleado de una compañía consignataria, además de NMR, Ebhisa y la consignataria como sociedades.

Lourido fue uno de los tres investigados que comparecieron ayer ante la jueza y nueve abogados de las distintas partes, en una sesión en la que también declararon durante más de tres horas los dos autores del informe forense de KPMG en el que se apunta que el carbón supuestamente sustraído fue cargado presuntamente por personal de Ebhisa para NMR haciéndolo pasar por mineral de otro barco, el "Zeus", en noviembre de 2020, saliendo de las instalaciones de la empresa pública irregularmente, antes de haberse realizado su despacho aduanero.

La magistrada citó a Lourido como investigado a petición de Telf. El expresidente de El Musel, que aparece 23 veces en los correos electrónicos analizados por KPMG, afirmó ante la magistrada que él no estaba al tanto de la operativa del "Berge Triglav" ni de otros barcos en la gestión del día a día de Ebhisa, que se enteró de que faltaba carbón en junio de 2022 (fecha en la que Ebhisa procedió a trasladar a una zona más alejada del muelle las parvas de ese cargamento por cuestiones operativas) y que al mes siguiente lo pusieron en conocimiento de la Guardia Civil.

El expresidente de El Musel indicó en su comparecencia que hasta esa fecha de lo que había tenido constancia (desde 2021) era del conflicto entre NMR -el cliente de Ebhisa- y Telf sobre la propiedad de aquel cargamento, pero no de la supuesta sustracción de la mayor parte del mismo. Añadió que nunca se impidió a Telf acceder a la mercancía que reclamaban y se les indicó que para poder entregársela debían convalidar en España el laudo arbitral de la Corte de Londres que confirmaba su propiedad sobre el carbón, y pedir al administrador concursal de la quiebra de NMR que excluyera ese cargamento de la lista de activos de NMR.

Imagen de archivo de la terminal de minerales Ebhisa, con el tendejón verde que utilizaba NMR en su explanada trasera, en la que acopiaba y cribaba carbón. / ANGEL GONZALEZ

Ayer también declaró como investigado el exdirector de operaciones de Ebhisa, A. A. P., que al igual que Lourido respondió a las preguntas de su abogado y de la magistrada. A. A. P. negó que personal de Ebhisa hubiera hecho pasar el carbón del "Berge Triglav" por el del "Zeus", sosteniendo que quien sacó en noviembre de 2020 de manera supuestamente irregular el cargamento del depósito aduanero en el que estaba en Ebhisa fue NMR hacia la explanada trasera y adyacente a la terminal. Apuntó que en ese momento se dirigió a uno de los socios de NMR, el también investigado D. R. M., para que lo devolviera al depósito aduanero y que no puso lo ocurrido en conocimiento de la dirección de Ebhisa. Añadió que nadie de Ebhisa, ni de la empresa SGS, que inspeccionó el cargamento por cuenta de Telf en diciembre de 2020 y enero de 2021 se percataron de que faltaba la mayor parte de material tras el retorno al depósito aduanero.

Ante la pregunta de la magistrada de cómo era posible que no se percataran de que faltaban 120.000 toneladas de carbón, A. A. P. señaló que se debía a que NMR había repartido en siete montones distintos la parva original del mineral al haber hecho labores de cribado de ese carbón.

"Máxima tranquilidad" de Lourido

D. R. M. también compareció ayer ante la magistrada, acogiéndose a su derecho a no declarar. Este último declinó ayer realizar declaraciones a este diario al igual que los autores del informe de KPMG, mientras que Lourido se limitó a señalar antes de acceder a la sala que "acudo a declarar con la máxima tranquilidad, a disposición, como no puede ser de otra manera, de su señoría, a lo que pregunte contestar todo lo que sé y todo lo que he vivido". A. A. P. por su parte se limitó a expresar a este diario que "ya tengo ganas de que todo termine de una vez". Ayer no se pudo tomar declaración a uno de los socios de NMR, A. J. B. S., del que la magistrada ha ordenado a la Policía averiguar su domicilio para poder entregarle la citación.

El plato fuerte de la sesión fue la comparecencia de los autores del informe forense de KPMG encargado por la nueva dirección del Puerto, Pablo Varón y Juan Arenas, quienes sostuvieron que el suyo es un informe pericial y se ratificaron en el mismo. Después de más de tres horas sometiéndose a las preguntas de la magistrada y de los abogados de las partes, las defensas cuestionaron que el informe tuviera carácter pericial y al menos una de ellas pidió que se elimine de las actuaciones.

Al parecer los autores del informe habrían reconocido, a preguntas de las defensas, que no habría evidencias de que antes de avanzado el año 2022 los exdirectivos y la cúpula de Ebhisa en la época sospecharan que faltaba carbón del cargamento del "Berge Triglav". También se cuestionó que KPMG sólo utilizara para realizar su informe parte de los correos electrónicos del sistema de Ebhisa, en lugar de la totalidad de los mismos.