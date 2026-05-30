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El mítico colectivo gijonés Los Collacios dará nombre a un espacio del parque Fernando VI

La propuesta surgió del movimiento vecinal y ahora la validará la Junta de Gobierno el próximo martes

Margarita Rodríguez y Roberto González.

Margarita Rodríguez y Roberto González. / Marco

Nico Martínez

Una inicativa vecinal que va a dar sus frutos. Vecinos de la zona oeste queríana rendir homenaje a Roberto González y Margarita Rodríguez, impulsores de la agrupación folklórica Los Collacios, con la colocación de una placa conmemorativa en la plaza Fernando VI del Cerilleru. La propuesta, promovida por la hija de la pareja, Magali, llegaba con la intención de reconocer “toda una vida dedicada a la cultura asturiana, al barrio y a los jóvenes”, señalaba la gijonesa en conversación con LA NUEVA ESPAÑA.

Esa petición se convertirá en una realidad. Está previsto que el próximo martes la propuesta se valide en la Junta de Gobierno, que aprobará dar el nombre de Los Collacios a un espacio del parque Fernando VI.

Los Collacios fue uno de los grupos folklóricos más representativos de Gijón durante las décadas de los 70 y 80. Bajo la dirección de Roberto y Margarita, llevaron el nombre de La Calzada por toda Asturias y fuera de ella, promoviendo el amor por la cultura y los valores de la solidaridad.

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El grupo participó en festivales benéficos, cabalgatas y actividades solidarias, e incluso creó el Premio Maíces de Oro, que durante más de veinte años reconoció a personas y entidades comprometidas con la cultura popular y el barrio. En 1985, Los Collacios fueron además el único grupo asturiano invitado al festival internacional Europalia.

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