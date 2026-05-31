Avances en el caso Musel: Del Arco cuestiona que KPMG no citara a consejeros de Ebhisa por el carbón desaparecido

El exdirector de la Autoridad Portuaria y exconsejero de Ebhisa mientras ocupó aquel cargo, José Manuel del Arco, cuestionó durante su declaración en la instrucción penal del caso Musel el informe forense elaborado por KPMG sobre la supuesta salida irregular de 120.000 toneladas de carbón de la terminal en noviembre de 2020. El motivo está en que la consultora no entrevistó a ningún otro integrante del consejo de administración de la terminal. Del Arco fue despedido en octubre de Ebhisa (a la que se había reincorporado en noviembre de 2024) reprochándole que no hubiera informado al Consejo del conflicto en torno al cargamento de 160.000 toneladas del buque "Berge Triglav", que NMR no pagó a Telf. La falta de entrevistas a otros consejeros fue uno de los argumentos en su declaración como investigado ante la magistrada que instruye el caso por supuesta apropiación indebida tras la denuncia presentada por Telf. El expresidente de Ebhisa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido, señaló este viernes ante la jueza que mantuvo al tanto a los consejeros de Ebhisa y del Puerto de lo acontecido con aquel cargamento, tal como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Lourido es otro de los investigados.

Del Arco señaló ante la magistrada, en enero, que "ningún consejero de Ebhi, excepto yo, ninguno de los siete fue entrevistado, y es un hecho bastante importante, porque si no se entrevistó al presidente ni al secretario, que eran los que informaron durante diez reuniones al resto de consejeros: tres representantes del Principado de Asturias, –algunos ingenieros de minas especializados, con lo cual saben lo que escucharon– y tres empresas privadas que son accionistas de Ebhi, como son el CEO de Masaveu Industrias, el CEO de EdP Energía –los dos ingenieros de minas, con lo que saben de la historia– y de ArcelorMittal. Ninguna de esas seis personas que representaban los intereses de sus accionistas fueron para nada ni entrevistadas ni documentadas". Puso especial énfasis en que los autores del informe de KPMG ni siquiera hubieran citado al presidente ni al secretario del consejo de Ebhisa, que según Del Arco fueron los que informaron en las reuniones sobre este asunto.

Ebhisa remitió a la Fiscalía y ésta al juzgado el informe forense de KPMG, que la magistrada considera relevante en la investigación. Este viernes los autores del documento contestaron durante más de tres horas a las preguntas de la jueza y de los abogados de los investigados, cargos actuales o pasados de NMR, Ebhisa y la consignataria que trabajó para NMR y Telf en El Musel, así como de estas tres empresas como personas jurídicas.

Inspecciones del carbón

El exdirector de El Musel no sólo cuestionó el informe de KPMG porque no entrevistara al resto de consejeros de Ebhisa, sino que también indicó, a preguntas de su abogado, que KPMG no tuvo en cuenta en su informe la documentación que le aportó Del Arco, quien les envió 107 ficheros con 1.958 folios. Una documentación en la que incluía su primera declaración judicial, ante el Juzgado de Instrucción de Pozuelo de Alarcón (Madrid) –que llevaba el caso antes de inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción 1 de Gijón–; los informes que elaboró sobre la desaparición del carbón y su análisis sobre la contratación por Telf de la empresa SGS para que inspeccionara en diciembre de 2020 el carbón que había en Ebhisa del "Berge Triglav". Una inspección sin que SGS llegara a medir el carbón que quedaba tras la salida de El Musel de las 120.000 toneladas con destino a Marruecos y Turquía, según un informe remitido por Del Arco en 2024 al juzgado madrileño tras haber investigado lo acontecido.

Del Arco, junto a Laureano Lourido, presidiendo un consejo del Puerto. / Ángel González

El exdirector de El Musel también cuestiona que KPMG no hubiera entrevistado a empleados y cargos de Telf, de la consignataria y estibadora que fue su agente en El Musel y de otra compañía estibadora con la que también trabajaba NMR, ni de SGS citadas en los seis informes que dijo haber elaborado. Dos de esos informes los envió al juzgado madrileño, otros dos no llegaron a ese destino tras el cambio en la dirección de Ebhisa en marzo de 2025 y los dos últimos los entregó a KPMG y al actual gerente de Ebhisa, según declaró.

En su declaración ante la magistrada, José Manuel del Arco también tildó de "extraño" que Telf, a través de su agente en El Musel, le pidiera a Ebhisa que certificara el carbón del "Berge Triglav" que había en sus instalaciones, tras haber contratado a una compañía de primer nivel mundial en ese tipo de certificaciones como es SGS, que no cuantificó el carbón tras haberlo inspeccionado en diciembre de 2020 y enero de 2021. Del Arco vino a deslizar en su declaración que Telf ya podría ser consciente entonces de que faltaba carbón, señalando que "no hacía falta contratar a una empresa que para Telf es la mejor del mundo, para sacar fotos, para decir lo que NMR le dijo", y que "no se necesita a una empresa salvo que quisiesen que SGS pusiese el sello".

Del Arco señaló que en imágenes gratuitas de Google Earth se puede comprobar, como informó al gerente de Ebhisa antes de ser despedido, de que la mayor parte del carbón de Telf había salido de Ebhisa en noviembre de 2020. La fecha concuerda con la que apunta KPMG en su informe.