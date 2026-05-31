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Ebhisa encara el peor año de su historia, con números rojos y devolución de deuda

Las previsiones en la terminal revelan que la empresa se quedará lejos de los 6 millones de toneladas descargadas necesarias para cubrir sus gastos operativos

A la derecha la zona de acopio del Muelle Marcelino León y a la izquierda la explanada trasera de Ebhisa, repletas, ayer, de mineral de hierro. | ÁNGEL GONZÁLEZ

A la derecha la zona de acopio del Muelle Marcelino León y a la izquierda la explanada trasera de Ebhisa, repletas, ayer, de mineral de hierro. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Manuel Castro

Gijón

La terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, encara un año complicado que previsiblemente acabará en números rojos, con la estimación de superar los cinco millones de toneladas, la peor cifra de su historia. Los ingresos de la empresa serán así insuficientes para cubrir sus gastos operativos, para lo que necesitaría superar los 6 millones de toneladas. Las dificultades económicas en las que se verá envuelta la empresa pública derivan del descenso de tráficos de ArcelorMittal y llegan en un año en el que Ebhisa ha tenido que comenzar a devolver los 4,7 millones de euros de tasas que en 2024 le aplazó la Autoridad Portuaria de Gijón para evitar su quiebra. El peor año hasta ahora había sido 2020, en plena crisis del Covid, con 6,9 millones de toneladas (4,87 de Arcelor).

Los siete meses que permaneció parado por avería uno de los dos hornos altos de Arcelor en Gijón, entre mediados de noviembre y el pasado 13 de mayo, son la causa de la brusca caída de tráficos en la terminal participada mayoritariamente por la Autoridad Portuaria de Gijón, con varios accionistas privados minoritarios, incluida la propia Arcelor. En lo que va de año, se han descargado entre 1,5 y 2 millones de toneladas, con previsiones de que el año acabe ligeramente por encima de los cinco millones o, en el mejor de los casos algo más pero sin llegar a los 6 millones.

Arcelor prevé recuperar buena parte de la producción que tuvo que posponer por la avería del horno alto B, pero tiene más que llenas sus despensas. Además de las zonas habituales de acopio de minerales en sus instalaciones de Veriña, Arcelor ha tenido que acopiar cargamento de los barcos que ya tenía contratados en explanadas que no venía usando para estos fines. Ha sido insuficiente y la situación ha llevado a la siderúrgica a a tener que almacenar mineral de hierro en Ebhisa y en su explanada trasera.

Todos estos acopios dan, por sí solos, para alimentar el sínter hasta el mes de octubre. Esto es lo que explica que aunque vayan a seguir llegando barcos de mineral a El Musel, no lo harán al ritmo de un año habitual.

Los gastos anuales de Ebhisa rondan los 25 millones de euros, incluyendo los salarios de sus 96 empleados, las tasas que paga al Puerto, amortizaciones y gastos generales. En 2024 la Autoridad Portuaria le aplazó el pago de 4,7 millones de tasas, de las que tiene que devolver la mitad este año y la otra mitad en 2027. Ebhisa ya ha comenzado a devolver, en mensualidades, lo comprometido para 2026. Para que le aplazaran esos 4,7 millones Ebhisa puso como garantía a favor del Puerto su grúa automóvil y la tolva ecológica.

Las tasas que le aplazaron en 2024 se correspondían con las pérdidas acumuladas durante varios en los que la compañía tuvo que asumir un incremento de los costes de la electricidad sin lograr repercutirlos a su principal cliente, Arcelor, con quien renegoció al alza su tarifa en 2024. Entre 2019 y 2023 Ebhisa llegó a perder 10,91 millones de euros en los servicios que prestó a Arcelor con las tarifas del contrato que venció en 2023. A todo ello se sumaban los 1,75 millones de euros incobrables por Ebhisa a NMR cuando esta última quebró en 2021.

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Ebhisa está trabajando para hacer frente al descenso de tráficos por la parada del horno, con la previsión de que los tráficos de la siderúrgica se recuperen a finales de año y en los próximos ejercicios. El récord de tráficos en Ebhisa se remonta a 2005,cuando alcanzó los 16.8 millones de toneladas. El cierre o reconversión de las centrales térmicas de Asturias, León y Palencia, llevó en los últimos años a que los tráficos fueran menores. En 2025, 7,8 millones.

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