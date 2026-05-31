Monteana pone el broche a sus fiestas con una parrillada
La parroquia de Monteana vivió este domingo la tercera y última jornada de sus fiestas vecinales. La actividad arrancó temprano, a las nueve y media de la mañana, con la recepción de los participantes de la ruta a caballo entre Monteana y el Monte Areo. A las 13.00 horas fue la misa solemne y la posterior procesión, y después fue el turno de la sesión vermú.
Para comer, los vecinos disfrutaron de una gran parrillada a la que asistieron la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria. Por la tarde hubo sesión de música con el dj Guille Laiz.
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