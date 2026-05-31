La polivalencia, clave para que Ebhisa vuelva a operar 24 horas

La terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, se encuentra en plena negociación del convenio colectivo, en un contexto en el que este año acabará siendo el peor de su historia en cuanto a toneladas descargadas por la parada durante siete meses de un horno alto de Arcelor, tal como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA. La recuperación de la actividad en la terminal durante las 24 horas del día los 7 días de la semana es una de las cosas que previsiblemente se abordarán, aunque aún no se ha puesto sobre el tapete. La implantación de esa medida requeriría de una negociación sobre la polivalencia de los trabajadores, para que pudieran en ocasiones realizar funciones distintas a las de su categoría.

En Ebhisa actualmente se trabaja por las noches sólo cuando hay barco y para descargarlo. Volver a trabajar como antaño las 24 horas supondría también que se podrían efectuar otro tipo de tareas, como el levante de material acopiado en las instalaciones. La medida sería beneficiosa para los clientes. Prácticamente para Arcelor, el principal cliente con muchísima diferencia desde el cierre de las centrales térmicas del entorno y la marcha de clientes que durante algún tiempo hicieron transbordos de carbón en El Musel, como fue el caso de Vitol Group, que descargaba por Ebhisa.

Cuestión aparte son los costes que pueda suponer esa nueva operativa, si se pacta, y quién los asumiría. Entre 2019 y 2023 Ebhisa llegó a perder 10,91 millones de euros en los servicios que prestó a ArcelorMittal, al no estar acompasado el contrato con la siderúrgica a los costes de la energía eléctrica en los que incurría la terminal, de la que Arcelor es uno de sus accionistas minoritarios junto a EdP y al grupo Masaveu. El accionista mayoritario es la Autoridad Portuaria de Gijón.

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La previsión es que Ebhisa cierre 2026 en el peor de los casos con poco más de cinco millones de toneladas y en el mejor con varios cientos de miles por debajo de los seis millones. Esa es la cifra mínima para que la empresa, con 96 trabajadores en plantilla, obtenga los ingresos necesarios para cubrir sus gastos operativos. El pero ejercicio hasta ahora había sido 2020, con 6,9 millones de toneladas. Las previsiones de la empresa son que aumenten las descargas en la última parte de este año y mejoren ya para 2027.